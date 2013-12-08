رزمایش بیت المقدس در خراسان جنوبی برگزارمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قاسمی ظهر یکشنبه در حاشیه اولین یادواره شهدا بیسیم چی و مخابرات سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اهداف سپاه برگزاری یادواره های شهدا است.

وی بیان کرد: سپاه خراسان جنوبی هر سال یک یادواره ویژه یک گروه خاصی از شهدا را برگزار می کند که سال گذشته شهدا امداد گر برگزار شد و امثال شهدا مخابرات برگزار شده است.

قاسمی اظهار کرد: برای برگزاری این یادواره سه ماه کار شده و آثار شهدا در یک کتاب جمع آوری شد.

وی هدف از این یادواره را ترویج فرهنگ شهادت و الگوهای شهادت ذکرکرد و اظهار داشت: یکی از برنامه های سپاه در این یادواره ها تجلیل از خانواده های شهدا است.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه در این یادواره از سه خانواده شهید تجلیل می شود؛ عنوان کرد: تجلیل از رزمندگان مخابرات تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس نیز در این یادواره انجام می شود.

قاسمی افزود: در این یادواره الگوبرداری مهم بوده که جوانان امروزه الگوبرداری از ارتباطات زمان دفاع مقدس داشته باشند و متوجه شوند در آن زمان به چه نحوی ارتباط برقرار می شده است.

وی به برگزاری نمایشگاه در حاشیه این یادواره اشاره کرد و عنوان کرد: این نمایشگاه در سه بخش وسایلی ارتباطی زمان جنگ، غنائمی که توسط رزمندگان از دشمن گرفته شده و وسایل ارتباطی نسل جدید در معرض دید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه درسال آینده یادواره شهدای مهندسی رزمی اطلاعات برگزار می شود، گفت: هم اکنون در حال جمع آوری اطلاعات شهدا وصیت نامه ها و دل نوشته ها و عکس های شهدا هستیم.

وی به رسالت کنونی جوانان اشاره کرد و بیان داشت: یکی از وظایف جوانان ایستادگی در برابر تهاجم فرهنگی و جنگ نرم است که نتیجه آن پیروزی بر دشمن است.

قاسمی افزود: امروز جوانان ما باید از شهدا الگو برداری کنند و بدانند که شهدا هم مثل آنان بوده اند که از کلاس های درس به جبهه ها رفتند و امروز کلاس های درس جبهه دیگری در برابر دشمنان است.

وی در ادامه به برنامه سپاه انصاالرضا(ع) خراسان جنوبی اشاره و اظهارکرد: برنامه ها با تمام توان ادامه دارد و تا پایان سال چند همایش به مناسبت های مختلف از جمله دهه فجر برگزار و یادواره های عمومی شهدا نیز درشهرستان های استان برگزار خواهد شد.