  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۷

کشور ترکیه یک هفته میزبان سینمای ایران است

کشور ترکیه یک هفته میزبان سینمای ایران است

هفته فیلم ایران در ترکیه توسط موسسه رسانه‌های تصویری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته فیلم ایران در ترکیه با هدف معرفی سینمای ایران از تاریخ 19 تا 22 آذر ماه (10 تا 13 دسامبر) با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در استانبول و موسسه رسانه های تصویری در شهرهای استانبول و ازمیر برگزار می شود.

دانشگاه "هنرهای زیبای معمارسنان" در استانبول و دانشگاه "هنرهای زیبای یاشار" در ازمیر محل نمایش فیلم ها خواهد بود.

این دانشگاه ها میزبان فیلم‌های "خوابم می آد"، "ندارها"، " من همسرش هستم"، "زندگی خصوصی آقا و خانم میم"، "یکی می خواد باهات حرف بزنه"، "اینجا بدون من" و "در میان ابرها" خواهند بود که با زیرنویس ترکی نمایش داده می شوند.

این هفته فیلم با حضور مصطفی شایسته کارگردان فیلم "من همسرش هستم" و محمدرضا عرب کارگران فیلم "ندارها" برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 2191383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها