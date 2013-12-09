برگزاری همایش "گفتگو برای صلح، امنیت و حقوق بشر"/ گفتگوی بین ادیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محورهای این همایش گفت و گوی تمدن ها و صلح، حقوق بشر در بستر گفت و گوهای میان فرهنگی، گفت و گوی تمدن ها و امنیت بین المللی، گفت و گو برای اصلاحات سازمان ملل متحد، بحران های جهانی و چالش های گفت و گو و هم اندیشی، گفت و گوی بین ادیان(یهود، مسیحیت و اسلام)، عنوان شده است.

شرایط و چگونگی ارایه مقاله عبارت است از:

1.عنوان و چکیده مقاله در برگیرنده هدف، روش، نتایج و دستاوردهای پژوهش تا 20 بهمن به info@isjq.net فرستاده و پس از دریافت پاسخ مثبت، اصل مقاله تا 30 اسفند ارسال شود؛

2.متن مقاله می تواند به زبان های پارسی، انگلیسی یا فرانسه باشد؛

3.موضوع، چکیده و اصل مقاله نباید در هیچ منبع دیگری چاپ و یا ارایه شده باشد؛

4.در صورت هرگونه حمایت مالی، نام سازمان یا موسسه و شماره پروژه یا طرح در پایان چکیده ذکر گردد. بدیهی است ارایه و چاپ چنین مقالاتی منوط به ارایه رضایت نامه از سازمان یا موسسه مربوطه به فصلنامه مطالعات بین المللی است.

5.برای اطلاع از شرایط و هزینه های ثبت نام برای شرکت در همایش و ارایه مقاله، به سایت(www.isjq.net) مراجعه فرمایید.