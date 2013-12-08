زمان عمل به مطالبات مردم فرا رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حبیب الله حسنی بعد از ظهر یکشنبه در هشتمین جلسه شورای اداری جویبار با اشاره به اینکه امروز در جمهوری اسلامی باید در مسیر درست و قانونی کار کرد، اظهارداشت: نگاه مدیران باید رفع مشکل مردم باشد.

وی یکی از شگردهای مدیران را تحول گرایی، نوآوری و تحقیقات عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مشکل جامعه اسلامی رسیدگی به امور مردم و اشتغال است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در بحث مشاغل خصوصی موانعی وجود دارد، اذعان داشت: خیلی از شهرک های صنعتی وام های میلیاردی بسیاری گرفته اند ولی خروجی آن را ندیدیم.

حسنی خاطرنشان کرد: با توجه به پرداخت تسهیلات، وام و زمین، خروجی آن چقدر بوده و برای مردم مثمر ثمر بوده، حال باید پرتقال فروش و مقصر را پیدا کرد.

وی با بیان اینکه سیستم نظام مشکل و حواشی بسیار دارد، افزود: راندمان کاری در کشور بسیار پایین و عملکرد بصورت چکیده ای است.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید کشور گفت: در جمهوری اسلامی نیاز به کار کردن و داشتن یک خروجی مناسب ضروری است و این دولت نیز بنا را بر این گذاشته است.

حجت الاسلام حسنی با اشاره به برقراری امنیت عمومی، آزاد شدن نقدینگی و پول، بالا بردن تولید، باز گذاشتن دست مدیران و به اتمام رسیدن پروژه های عمرانی، اظهارداشت: با انجام این اقدامات یک دولت می تواند بگوید که خروجی خوبی داشته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر آمار کشته های جاده ای کشور کمتر از یک زلزله با ریشتر بالا نیست.

این مسئول به مسئله اخلاق که در بین مدیران موضوع مهمی است، اشاره کرد و افزود: مدیران باید با مردم و زیر گروه های خود خوش اخلاق باشند و این مسئله که نیاز به پول و اعتبار ندارد.

حجت الاسلام حسنی خاطرنشان کرد: توقع نابجا مدیران از زیر مجموعه خود فساد زاست و همچنین باید از فرصت های خدمت استفاده کنید.