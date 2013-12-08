به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام تسلیت بدین شرح است:

«انالله و انااليه راجعون»

درگذشت آيت ا... حاج سيدمحمدحسين ارسنجاني موجب تأسف و تأثر خاطر گرديد.

ايشان از علماي برجسته استان فارس و از مبارزين قبل از انقلاب و ياران و همراهان امام خميني (ره) بود كه پس از پيروزي انقلاب مسئوليت‌هاي گوناگون از جمله عضويت مجلس خبرگان رهبري را بعهده داشت و در دوران دفاع مقدس نيز حضوري فعال در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل داشت.

مصيبت فقدان آن عالم ربّاني را به علما و مردم استان فارس بويژه شهرستان فسا و بازماندگان آن مرحوم تسليت مي‌گويم.

از درگاه خداوند متعال براي آن فقيد سعيد علو درجات و براي بازماندگان صبر و اجر مسألت مي‌نمايم.

اكبر هاشمي رفسنجاني

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام