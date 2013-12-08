به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام تسلیت بدین شرح است:
«انالله و انااليه راجعون»
درگذشت آيت ا... حاج سيدمحمدحسين ارسنجاني موجب تأسف و تأثر خاطر گرديد.
ايشان از علماي برجسته استان فارس و از مبارزين قبل از انقلاب و ياران و همراهان امام خميني (ره) بود كه پس از پيروزي انقلاب مسئوليتهاي گوناگون از جمله عضويت مجلس خبرگان رهبري را بعهده داشت و در دوران دفاع مقدس نيز حضوري فعال در جبهههاي نبرد حق عليه باطل داشت.
مصيبت فقدان آن عالم ربّاني را به علما و مردم استان فارس بويژه شهرستان فسا و بازماندگان آن مرحوم تسليت ميگويم.
از درگاه خداوند متعال براي آن فقيد سعيد علو درجات و براي بازماندگان صبر و اجر مسألت مينمايم.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
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