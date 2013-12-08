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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۱۲

پيام تسليت رئيس مجمع تشخيص مصلحت درپی درگذشت آيت‌الله ارسنجاني

پيام تسليت رئيس مجمع تشخيص مصلحت درپی درگذشت آيت‌الله ارسنجاني

آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به مناسبت درگذشت آيت‌الله ارسنجاني پیامی تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام تسلیت بدین شرح است:

«انالله و انااليه راجعون»

درگذشت آيت ا... حاج سيدمحمدحسين ارسنجاني موجب تأسف و تأثر خاطر گرديد.

ايشان  از علماي برجسته استان فارس و از مبارزين قبل از انقلاب و ياران و همراهان امام خميني (ره) بود كه پس از پيروزي انقلاب مسئوليت‌هاي گوناگون از جمله عضويت مجلس خبرگان رهبري را بعهده داشت و در دوران دفاع مقدس نيز حضوري فعال در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل داشت.

مصيبت فقدان آن عالم ربّاني را به علما و مردم استان فارس بويژه شهرستان فسا و بازماندگان آن مرحوم تسليت مي‌گويم.

از درگاه خداوند متعال براي آن فقيد سعيد علو درجات و براي بازماندگان صبر و اجر مسألت مي‌نمايم.

اكبر هاشمي رفسنجاني

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

کد مطلب 2191391

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