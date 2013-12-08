برگزاری یادواره های شهدا راهکاری برای مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین نوفرستی در اولین یاد واره شهدا بیسیم چی و مخابرات خراسان جنوبی شهدای بیسیم چی و مخابرات به عنوان قلب عملیات نام گرفتند، اظهارکرد: این شهدا از بهترین ها و متخصصین بودند که تعدای از آنان روحانی و مهندس و دانشجو هستند و توانستند خبر های خوبی به پشت جنگ ارسال کنند.

وی با اشاره به ایام اسارت کاروان کربلا افزود: از غروب عاشورا به بعد پیام کربلا بر عهده اساره کربلا بود که به خوبی از عهده این پیام برآمدند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شهدا ما در هشت سال دفاع مقدس ادامه دهنده شهدا کربلا بودند، بیان کرد: امروز وظیفه ماست تا پیام دفاع مقدس را به گوش جهانیان برسانیم.

وی با بیان اینکه جوانان ما توانستند با علم و دانش خود و پشتیبانی از ولایت فقیه را به گوش جهانیان برسانند، تصریح کرد:امروزه جوانان ما با درک وصیت نامه شهدا و الگو گرفتن ار شهدا ادامه دهندگان راه شهدا در صادرکردن این انقلاب و نظام به سراسر دنیا هستند.

نوفرستی با بیان اینکه امروز جنگ سخت و میدانی به پایان رسیده و دشمن با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی با تمام قوی وارد میدان شده است، ادامه داد: یکی از راههای مقابله با آن برگزاری یادواره شهداست.

وی با اشاره به اینکه جامعه در حال حاضر دچار مشکلات فرهنگی شده است، عنوان کرد: همه معضلات برگرفته از جنگ نرم دشمن است و باید جوانان ما هوشیار وارد میدان شوند و این جنگ را خنثی کنند.

شهدا جان خود را فدای اسلام و ولایت کردند

دکتر حسن باخرد استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این یادواره اظهار کرد: شهدا از جان خود ، پدر و مادر و زن و فرزند و همه چیز خود گذشتند که امروز من و شما بتوانیم راحت زندگی کنیم.

وی با بیان اینکه شهدا جان خود را فدای اسلام و ولایت کردند، بیان کرد: همه ما مدیون شهدا و خانواده های شهدا هستیم پس باید باخود فکر کنیم که شهدا از ما چه خواستند.

استاد دانشگاه مشهد با بیان اینکه امروز طوری وانمود می شود که جوانان آن روز ها با جوانان امروز فرق داشتند، تصریح کرد: ایران اسلامی هرچه دارد از برکت خون شهدا است و اگر امروز انرژی هسته ای داریم اگر راحت جلو میز مذاکره می نشینیم اگر حق غنی سازی داریم از برکت خون شهدای دفاع مقدس و شهدای هسته ای است.

باخرد با بیان اینکه امروز وظیفه جوانان بسیار سنگین است، بیان کرد: جوانان امروز باید با قلم خود وتحصیل خود از خون شهداء محافظت کنند.

وی گفت: اگر جوانان ما در سال 88 به خیابان نمی آمدند و ثابت نمی کردند که ادامه دهنده نسل شهدا دفاع مقدس هستند فتنه گران قصد داشتند کشور را به نابودی بکشانند اما موفق نشدند و برای همیشه ذلیل و خوار شدند.

وی با تاکید بر اینکه همه مسئولین باید با حرکت ها و صحبت های خود یاد شهدا را گرامی بدارند، عنوان کرد: نباید کاری کرد که فردای قیامت از شهدا خجالت زده باشیم.

این راوی دفاع مقدس با اشاره به تحرکات دشمنان در منطقه افزود: امروز دشمن قصد دارد که کشور ما هیج پیشرفتی نکند و انقلاب ما به سایر کشور های جهان صادر نشود.

باخرد تصریح کرد: دشمنان بدانند جوانان امروز ما از همان جوانان دفاع مقدس هستند که از همه توان خود برای پیشرفت کشور تلاش می کنند.