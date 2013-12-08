جشنواره بین المللی فیلم رشد در سیریک آغاز شد

ابوالفتح گرجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری جشنواره فیلم رشد در شهرستان سیریک بیان داشت: از بین 22 منطقه استان این جشنواره در 16 منطقه برگزار شده که سیریک یکی از این مناطق است.

وی در تشریح برنامه های جشنواره افزود: به مدت 10 روز 11 فیلم برای دانش آموزان ابتدایی، 12 فیلم برای متوسطه اول، 13 فیلم برای متوسطه دوم، 17 فیلم برای کارشناسان و 10 فیلم برای عموم در نظر گرفته شده است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان سیریک محور اصلی فیلم های جشنواره رشد را بررسی آثار علمی - آموزشی با نگاه به امور درسی برشمرد و اذعان کرد: این جشنواره هر ساله توسط سازمان پژوهش وبرنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و دفتر تآمین آموزش این وزارت برگزار می شود شهرستان سیریک دارای 10 هزار دانش آموز است.

وی از دیگر اهداف برگزاری جشنواره را ارتقاء فرهنگی دانش آموزان و خانواده ها برشمرد.