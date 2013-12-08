آسفالت راههای روستایی کوهین 150 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قزوینیان روز یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش کوهین گفت: جاده قزوین به رشت از محور های پدافندی است لذا باید به روز باشد و نگهداری از آن با خط کشی و لکه گیری و عملیات راهداری جدی گرفته شود.

وی افزود: برای زیرسازی، روکش آسفالت، لکه گیری و مرمت 42 کیلومتر از جاده های روستایی این بخش به 150 میلیارد ریال اعتبار نیازمندیم که اجرای این عملیات تنها در صورت تامین اعتبار محقق می شود که امیدواریم مسئولان نسبت به اختصاص آن اقدام کنند.



قزوینیان یادآورشد: راه و شهرسازی از دستگاههایی است که به اعتبارات زیادی نیاز دارد که امسال به دلیل تنگناهای مالی با مشکلات زیادی مواجه شدیم زیرا در نگهداری و نوسازی و بهسازی محورها اعتبارات کلان نیاز داریم تا کارها با وقفه مواجه نشود.



این مسئول تصریح کرد: در اجرای پروژه های راه حداقل باید 60 درصد اعتبارات تخصیص داده شود که قرار است تا پایان آذرماه فقط 25 درصد اعتبارات داده شود که جوابگوی نیازها نیست که نیازمند بازنگری و توجه اساسی در این بخش هستیم.



وی اضافه کرد: با حداقل امکانات وظیفه اصلی خود از جمله خط کشی، روشنایی، نصب علائم، روکش آسفالت، لکه گیری و مرمت محورهای مواصلاتی استان را انجام می دهیم اما موقعیت راههای استان بسیار مهم است و به اعتبارات ملی نیاز دارد.



قزوینیان در خصوص زیرگذر کوشکک اظهارداشت: این عملیات به دلیل کمبود اعتبار طولانی شده و به پایان نرسیده و در حال حاضر نیز 50 میلیون تومان بدهی دارد هر چند در دستور کار قرار گرفته اما در کوتاه مدت نمی توان آن را به پایان رساند.

وی افزود: برای اجرای تقاطع غیر هم سطح روستای بشر قرارداد 25 میلیارد ریالی بسته شده اما پیشرفت آن کم است که با تملک اراضی، طرح تقاطع هم سطح در اولویت است که نقشه برداری طرح شروع شده و کار ساماندهی خواهد شد.



این مسئول یادآورشد: رفع مشکل جمع شدن آبهای سطحی در زیرگذر آقابابا نیازمند حفر چاه جذبی، احداث کانال برای عبور آبهای روان و اعتبار است که در صورت تامین آن می توان اقدام کرد.



قزوینیان گفت: برای اجرای فاز اول عملیات زیرسازی و روکش آسفالت بخشی از راههای روستایی این بخش حداقل باید 74 میلیارد ریال تامین شود تا بتوانیم کار را عملیاتی کنیم که انتخاب پیمانکار از 10 روز آینده آغاز خواهد شد.