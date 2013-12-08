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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۶

آیت الله علما:

نخبگان جامعه در هوشیاری نسل جدید کوشا باشند/ تجلیل از 200 نخبه بسیجی در کرمانشاه

نخبگان جامعه در هوشیاری نسل جدید کوشا باشند/ تجلیل از 200 نخبه بسیجی در کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: نخبگان کشور مخصوصا بسیجیان باید در راستای افزایش هوشیاری و بصیرت نسل جدید تلاش خود را مضاعف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله شیخ مصطفی علما بعد از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از نخبگان بسیجی استان کرمانشاه که در تالار بعثت این شهر برگزار شد، اظهار داشت: نخبگان جامعه مخصوصا بسیجیان باید افزایش هوشیاری همه جنبه در نسل جدید را در اولویت خود قرار دهند.

آیت الله علما گفت: امروز تلاش دشمن برای وارونه جلوه دادن ارزش های اخلاقی و دینی جامعه است که برای آن هم به اشکال مختلف دست به کار شده و قصد گرفتن فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی را از جامعه دارد که باید در برابر آن ایستاد.

وی وظیفه عمده این ایستادگی را بر دوش نخبگان عنوان کرد.

نمانیده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: طلایه داران ارزشها در جامعه امروز نخبگان بسیجی هستند که باید به رسالت تاریخی خود در این برهه از زمان عمل کنند و بینش جامعه و مخصوصا نسل جدید را بر روی واقعیات بگشایند.

آیت الله علما تأکید کرد: این بینش است که به ما فهم مسائل را حتی در غبار آلود ترین زمانها می دهد و این بصیرت است که درک وقایع را برای ما میسر می کند. این بینش و بصیرت نیز توسط نخبگان جامعه است که در میان همه مردم فراگیر می شود.

در پایان این مراسم توسط نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و سردار محمد نظر عظیمی، فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف از 200 نخبه بسیجی استان کرمانشاه تجلیل شد.

کد مطلب 2191408

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