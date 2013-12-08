17 درصد صادرات مازندران مختص جویبار است

به گزارش خبرنگار مهر، امید نیک نژاد بعداز ظهر یکشنبه در هشتمین جلسه شورای اداری جویبار با اشاره به اینکه جویبار یک شهرستان پویاست، اظهارداشت: صادرات بیش از 17 درصدی جویبار توسط بخش های خصوصی انجام شده است.

وی سهم اعتبارات و تسهیلات این بخش را حدود 3.8 هم درصد اعلام کرد و افزود: جویبار با توجه به پتانسیل و ظرفیت های موجود توانست 21 درصد از اعتبارات استانی را جذب کند.

این مسئول با توجه به تحریم ها و مشکلات کشور، بحث توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، اذعان داشت: در جویبار در حوزه دریا، کشاورزی و صنعتی پتانسیل های خوبی وجود دارد بطوریکه 5 درصد برنج تولیدی استان، 16 درصد گندم، 13 درصد سویا و کلزا، 4.5 درصد مرکبات، 10.5 درصد گوشت سفید و 9 درصد محصولات دریایی مازندران در این اقلیم کوچک در حال تولید است.

نیک نژاد بیان کرد: البته این شهرستان نیازمند توجه و مساعدت بیشتر مسئولین استانی و کشوری است.

وی به آبگرفتگی و بارندگی های اخیر در این شهرستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه بارندگی های پاییز امسال به حوزه های کشاورزی و راههای دسترسی شهرستان یک میلیارد و 100 میلیون تومان و همچنین 150 میلیون تومان برای ترمیم روستای شورکا که از طرح کشوری فاضلاب روستایی خسارات زیادی دیده است، اختصاص می یابد.

فرماندار جویبار با اشاره به اینکه باید از توان شوراهای بخش استفاده کرد، اظهارداشت: بعضی از حریم نهرها توسط کشاورزان مسدود شده است که این موجب آبگرفتگی و خسارت های میلیاردی در روستاها شده است.

نیک نژاد با بیان اینکه شان مدیران خدمتگذاری به مردم است، افزود: با توجه به کمبود نقدینگی و نبود امکانات در کشور با دست به دست دادن هم و برطرف کردن مشکلات کوچک رضایت مندی مردم را به بار می آورد.