چهل وسومين جشنواره فيلم رشد در هرمزگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در مراسم افتتاحیه چهل و سومین جشنواره فیلم رشد در هرمزگان فروغ آزموده، هنرمند نوجوان و دانش آموز روداني كه با ساخت فيلم كوتاه"حرف حساب" به مرحله كشوري جشنواره راه يافت تقدير شد.

يدالله كريمي آثار راه يافته را 269 اثراعلام كرد كه از اين ميان 63 فيلم مربوط به بخش دانش آموزان فيلم ساز ايراني و 17 اثر نيز به فرهنگيان ايراني اختصاص دارد.

مدير اجرايي جشنواره فيلم رشد با بيان اينكه 47كشور خارجي در اين جشنواره حضور دارند جمع آثار پذيرفته شده ايراني و خارجي را 270 اثر اعلام كرد و گفت: آثار ارسالي شامل فيلم هاي كوتاه، داستاني بلند، مستند، مستندعلمي و پويانمايي است.

اين مقام مسئول با بيان اينكه 20 استان كشور ميزبان آثار پذيرفته شده اين جشنواره هستند خاطرنشان كرد: استان هرمزگان آغازگر اين جشنواره است كه با فراهم نمودن بستر اجرايي جشنواره، عملكرد موفق و شايسته تقديري دارد.

وي اضافه كرد: اين جشنواره در ارديبهشت سال آينده در استان خراسان رضوي به جشنواره خاتمه مي دهد.

مدير اجرايي جشنواره فيلم رشد گفت: جشنواره بين‌المللي فيلم رشد با ۴۴ سال سابقه و ۳۷ دوره برگزاري، قديمي‌ترين جشنوارهٔ فيلم در ايران است كه هر سال توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي وزارت آموزش و پرورش ايران و دفتر تأمين رسانه‌هاي آموزشي وزارتخانه برگزار مي‌شود.

مديركل آموزش و پرورش استان هرمزگان نيز در آيين افتتاحيه اين جشنواره گفت: فيلم هاي اين جشنواره در سانس هاي ويژه مدارس ابتدايي راهنمايي و متوسطه، همكاران فرهنگي و همچنين عموم به نمايش گذاشته مي شود.

احمد آخوندي افزود: در اين راستا در استان هرمزگان 63فيلم كه چهار مورد آن خارجي است اكران مي شود.

به گفته وي فروغ آزموده هنرمند نوجوان و دانش آموز روداني با ساخت فيلم كوتاه"حرف حساب" به مرحله كشوري جشنواره فيلم دانش آموزي راه يافت كه در اين آيين نيز باحضور مدير اجرايي جشنواره تقدير شد.