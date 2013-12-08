20 درصد سرقت در گیلان مربوط به منازل است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد فلاح کریمی عصر یکشنبه در جلسه پلیس استان افزود: ماموریت های اساسی پلیس آگاهی شامل مبارزه با سرقت، جنایت، قتل، آدم ربایی، راهزنی، تجاوز به عنف، حریق عمدی، جعل و کلاهبرداری است.

وی همچنین با بیان اینکه بیشترین جرائم در گیلان جرائم خرد و کوچک است، اظهارداشت: جرائم خشن همانند زورگیری و سرقت های مسلحانه در گیلان وجود ندارد.

رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: تقارن سه عنصر از قبیل میل و انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم، مهارت و ابزار لازم و وجود موقعیت برای وقوع جرائم لازم است.

وی همچنین با بیان اینکه شهروندان زمینه وقوع بزه و جرم را برای جاعلان و کلاهبرداران ایجاد می کنند، افزود: متاسفانه یک نوع بی تفاوتی عمومی نسبت به اهمیت پیشگیری جرم به تصور اینکه " بیمه ها بخشی از خسارت ها را پرداخت می کنند و همینطور به دلیل حضور گسترده پلیس دیگر نیازی به اقدامات پیشگیرانه نیست " در کشور وجود دارد.

فلاح کریمی کیف قاپی را از جرائم قابل توجه در استان دانست و اظهارداشت: بی توجهی شهروندان در نحوه نگهداری اموال در اختیار و یا حمل و نقل وجوه از مولفه های است که موجب بزه در جامعه می شود.

وی اذعان داشت: از مجموع سرقت ها در استان 20 درصد مربوط به منازل، پنج درصد سرقت مغازه، شش درصد سایر اماکن، پنج درصد سرقت خودرو، 13 درصد سرقت موتور سیکلت ،15 درصد سرقت داخل خودرو، سه درصد سرقت احشام و 23 درصد سایر سرقت ها همچون سرقت سیم برق، مخابرات و غیره است که بیشتر این سرقت ها از سوی معتادان انجام می شود.

رئیس پلیس آگاهی گیلان یادآورشد: در شش ماهه نخست امسال 800 مورد سرقت داخل خودرو گزارش شده است که این امر بیانگر اینکه شهروندان لوازم با ارزش خود را در داخل خودرو بدون توجه به مسائل امنیتی رها و وسیله نقلیه را در گوشه ای پارک می کنند که این امر باعث تحریک سارقان می شود.