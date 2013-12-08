برنج شالیزارهای شمال "سالم" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فتوحی امروز با اشاره به اینکه محصول برنج شالیزارها هیچگونه سمی ندارد، افزود: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران یکهزار نمونه از محصول برنج تولیدی شالیزارهای استان آزمایش شده و باقیمانده سموم در این محصول گزارش نشد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اظهارداشت: بر اساس ماده 28 قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول تأیید سلامت مواد غذایی است و در آزمایش های متعدد هیچگونه علایمی از باقیمانده سموم و فلزات سنگین در برنج تولید داخل وجود ندارد.

فتوحی افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه 25 درصد سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی کشور باید زیرپوشش برنامه مدیریت مبارزه تلفیقی یا غیرشیمیایی با آفات قرار گیرد که هم اکنون این طرح در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه محصول سبزی و صیفی کشور به روسیه صادر می شود تأکید کرد: محصولات کشاورزی تولید شده سالم است و به بازارهای جهانی به راحتی صادر می شود. بر اساس گزارش های موجود تا سال 86 بیش از 57 هزار تن سم در اراضی کشاورزی مصرف می شد که پس از حذف یارانه و اجرای روش های مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات، به 20 هزار تن کاهش یافته است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین از حذف کامل سموم پُرخطر گلره و سولفات از سال 86 خبر داد و گفت: هیچ نوع سمی به صورت مستقیم روی محصول پاشیده نمی شود و مصرف این گروه از سموم، ممنوع است.

فتوحی افزود: از سال 86 تا امروز مصرف سموم پرخطر به پیشنهاد سازمان حفظ نباتات در جهان حذف شده است. وی اجرای طرح های مبارزه غیرشیمیایی با آفات را در اراضی کشاورزی موفق ارزیابی کرد و گفت: تاکنون 166 هزار کشاورز موفق شدند با حذف مصرف سموم و کودهای شیمیایی شناسنامه محصول سالم دریافت کنند و تا پایان سال 500 هزار کشاورز این شناسنامه را دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: باید 35 درصد از کودهای مصرفی پایه کودهای طبیعی و زیستی باشد. فتوحی از فعالیت شبکه کنترل و ردیابی همزمان ورود و مصرف سموم خبر داد و گفت: در این شبکه سموم از زمانی که وارد و تا زمانی که توزیع و مصرف می شود، مدیریت خواهد شد.

رئیس سازمان حفظ نباتا افزود: با استفاده از امکانات این شبکه از ورود سموم غیراستاندارد و مصرف بی رویه آن در مزارع کشاورزی جلوگیری می شود. وی گفت: سموم خارجی بر اساس استاندارد هفتگانه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد "فائو" آزمایش می شود و پس از تأیید مجوز واردات دریافت می کند.

فتوحی بیان داشت: بر اساس قانون ورود، توزیع و مصرف سموم غیرمجاز و غیراستاندارد ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد. وی همچنین از اجرای طرح تولید محصول سالم در گلخانه های کشور خبر داد و گفت: همه گلخانه های کشور زیرپوشش مدیریت مبارزه غیرشیمیایی با آفات قرار دارد و تمام گلخانه ها کد ویژه این طرح را دریافت کرده است.