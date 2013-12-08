تحقق عدالت در قانون گرایی است/ آمادگی قوه قضائیه برای همکاری با دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در آئین معارفه رئیس دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: تحقق عدالت در جامعه نیازمند چهار ضمانت اجرایی است، اولین ضمانت این است که تمام شهروندان خود را موظف به رعایت حریم الهی و قانون بدانند.

وی با بیان اینکه در نظام مدیریتی خود کنترلی از مهمترین اصول است، ادامه داد: علاوه بر شهروندان نظام اداری نیز باید خود را مطیع قانون و در مدار خود کنترلی بداند، عدالت یعنی اجرای قانون در جامعه و هیچ کس در هیچ حوزه ای نباید قانون گریز باشد و همه باید خود را قانون مدار بدانند.

معاون اول رئیس قوه قضائیه انتخابات سال 88 و حوادث آن را نشانه ای از قانون گریزی برشمرد و تصریح کرد: در این انتخابات قانون شکنی را دیدیم، چراکه عده ای می خواستند با شکستن قانون حرف خود را به کرسی بنشانند. بنابراین براگزاری آن انتخابات با وجود گشتردگی و شور و شکوه با تلخی همراه شد.

وی با بیان اینکه در اینتخابات امسال قانون مداری باعث شد که کام مردم شیرین شود، تاکید کرد: این نتیجه قانون مداری بود، اینکه همه به قانون تمکین کنند موجب تحقق عدالت خواهد شد.

رئیسی دومین ضمانت اجرایی عدالت را قانون کنترل کجی ها و نادرستی ها دانست و با بیان اینکه همه باید در مقابل کجی ها خود را موظف بدانند، متذکر شد: نظارت و کنترل سیستمی سومین ضمانت اجرایی در تحقق عدالت در جامعه است براین اساس دستگاه های نظارتی و کنترلی باید علاوه بر اعتماد نظارت داشته باشند زیرا اعتماد جای کنترل و نظارت را نخواهد گرفت.

وی یادآور شد: باید هم اصل بر اعتماد باشد و هم کنترل و نظارت، چون اعتقاد داریم اگر در سیستم بانکی، مالی، صادرات و اردات و... کنترل های لازمه صورت گیرد، هرگز به برخوردهای قضایی نیازی نخواهد بود، اما وقتی منترل نباشد نتیجه آن رشد فساد اقتصادی و سایر جرائم است.

معاون اول رئیس قوه قضائیه به نقش مرزبانان فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه اشاره و عنوان کرد: باید مرزهای جامعه توسط خود افراد حفظ و مراقبت شود، باید خوب و جامع ببینند که دشمن کجا می خواهد نفوذ کند و ضربه بزند، در این صورت بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی رسیدگی عادلانه به متخلفین از قانون و صدور حکم به موقع و متناسب را چهارمین ضمانت اجرایی عدالت در جامعه برشمرد و بیان کرد: رسیدگی می تواند از عوامل موثر در جلوگیری از بروز جرایم بوده و بستری برای اجرای عدالت و پیشگیری از لغزش ها در جامعه است.

رئیسی عدالت را پس از توحید از گسترده ترین مفاهیم دینی دانست و تاکید کرد که جامعه که بر اصول دینی پایه ریزی شده باید جامعه ای تراز با دیگاه عدالت محورانه علی (ع) باشد و باید در این زمینه تلاش کرد.

وی عدالت را شناخت حق هر چیز و ادای آن عنوان کرد و افزود: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه قوه قضائیه است و همکاری و تعامل بین بخشی با حفظ استقلال دستگاه قضا می تواند در توسعه این مفهوم در جامعه کمک کند.

این مسئول همچنین به لزوم تحقق حماسه اقتصادی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: امسال حمایسه سیاسی محقق شده اما تحقق حماسه اقتصادی در گرو همکاری قوای سه گانه، مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی و تامین امنیت اقتصادی است.

وی با اعلام آمادگی قوه قضائیه برای همکاری با دولت برای تحقق این مهم اضافه کرد: امیدواریم دولت، مجلس و دستگاه قضا در جهت دستیابی به حماسه اقتصادی تلاش و همکاری تاثیرگذاری داشته باشند.