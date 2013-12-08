به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی 2013 باشگاههای آسیا در کشور چین و شهر پکن برگزار می شود.
هادی رضایی، سرمربی تیم والیبال نشسته ثامن الحجج سبزوار، با اعلام این خبر گفت: در این رقابتها نمایندگان کشورهای قزاقستان، عراق، مغلولستان، چین و سریلانکا حضور دارند و از ایران نیز تیم باشگاهی ثامن الحجج به عنوان نماینده والیبال نشسته کشورمان در این رقابتها شرکت میکند.
سرمربی تیم ثامن الحجج افزود: هر کشور میتواند با دو نماینده در این مسابقات حضور داشته باشد که از ایران تنها یک تیم اعزام میشود.
تیم ثامن الحجج سبزوار روز چهارشنبه 20 آذر ماه تهران را به مقصد پکن، محل برگزاری مسابقات ترک میکند و این رقابتها تا 29 آذر ماه در جریان خواهد بود.
تیم باشگاهی ثامن الحجج سبزوار به عنوان نماینده ایران عازم چین میشود تا در رقابتهای والیبال نشسته باشگاههای آسیا شرکت کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی 2013 باشگاههای آسیا در کشور چین و شهر پکن برگزار می شود.
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