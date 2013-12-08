نوزدهمین نمایشگاه الکامپ به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، الکامپ 2013 با حضور 460 شرکت داخلی و 60 شرکت خارجی از کشورهای مختلف جهان از 14 تا 17 آذر در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار شد در این رویداد شرکتهای داخلی و خارجی جدیدترین فناوری ها و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را در فضای بالغ بر 22 هزار متر مربع به نمایش گذاشتند

الکامپ امسال با سیاستگذاری و محوریت سازمان فناوری اطلاعات دفتر فناوری اطلاعات وزارت صنعت، شرکت سهامی نمایشگاهها و سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد و در اتمام آن نیز مسئولان برگزار کننده این رویداد فناوری از راه انداز دبیرخانه دائمی این نمایشگاه با هدف ساماندهی به برگزاری سالانه الکامپ و تبدیل شدن آن به یک نمایشگاه بین المللی واقعی خبر دادند.