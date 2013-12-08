  1. دانشگاه و فناوری
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۴۸

نوزدهمین نمایشگاه الکامپ به کار خود پایان داد

نوزدهمین نمایشگاه الکامپ به کار خود پایان داد

نوزدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی به عنوان بزرگترین رویداد فناوری اطلاعاتی سال عصر امروز یکشنبه 17 آذر ماه به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، الکامپ 2013 با حضور 460 شرکت داخلی و 60 شرکت خارجی از کشورهای مختلف جهان از 14 تا 17 آذر در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار شد در این رویداد شرکتهای داخلی و خارجی جدیدترین فناوری ها و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را در فضای بالغ بر 22 هزار متر مربع به نمایش گذاشتند

الکامپ امسال با سیاستگذاری و محوریت سازمان فناوری اطلاعات دفتر فناوری اطلاعات وزارت صنعت، شرکت سهامی نمایشگاهها و سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد و در اتمام آن نیز مسئولان برگزار کننده این رویداد فناوری از راه انداز دبیرخانه دائمی این نمایشگاه با هدف ساماندهی به برگزاری سالانه الکامپ و تبدیل شدن آن به یک نمایشگاه بین المللی واقعی خبر دادند.

 

کد مطلب 2191426

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