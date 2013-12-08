ظرفیت های فرهنگی و هنری دستمایه رفع خلاء های فرهنگی البرز باشد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام کیایی نژاد در جریان دیدار با سیدموسی حسینی کاشانی که در دفتر مدیرکل ارشاد صورت گرفت،بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی و هنری استان را در رفع خلاء های فرهنگ و هنر ضروری دانست.

وی حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز را فصلی نوین در پویایی فرهنگ و هنر البرز دانست و افزود: تجربه مدیریت رویدادهای فرهنگی و هنری در کشور بی شک سرفصل نوینی را در حوزه فرهنگ و هنر البرز رقم خواهد زد.

ضرورت ایجاد فضای همدلی بین دستگاه های اجرایی استان

حسینی کاشانی در ادامه این دیدار ضمن اشاره به نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از فرهنگ و هنر تصریح کرد: با ایجاد فضای همدلی بین مسئولان اجرایی شاهد تقویت زیر ساختهای کمی و کیفی در حوزه فرهنگ و هنر خواهیم بود.

برگزاری دومین آموزش مقابله با جنگ نرم در ماهدشت

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت آموزش مقابله با جنگ نرم را برگزار می کند. هدف از برگزاری این دوره ها بالابردن سطح ومیزان آگاهی اقشارمختلف اجتماعی به ویژه قشر دانش آموز و دانشجوی جامعه است.

این همایش با هدف تهدیدات نرم دشمن از بستر فرهنگ 19، 25 و 27 آذر ماه در آموزشگاه نصر،دبیرستان حضرت ابوالفضل(ع)،دبیرستان حضرت زینب(س) و فرهنگسرای عمومی بعثت شهر ماهدشت برگزار خواهد شد.









