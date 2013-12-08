مشاوران فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جعفری‌جلوه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی طی احکامی جداگانه محمود اربابی، مجید رضابالا و اکبر نبوی را به عنوان مشاوران فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی منصوب کردند.

محمود اربابی متولد 1340 دارای مدرک دكترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر است. وی مدرس و رئيس انجمن سينماي جوان كرج، اولين مدير مدرسه كارگاهي فيلمنامه نويسي حوزه هنري، مدير مركز تحقيقات فيلم حوزه هنري، مدير مركز تحقيقات فيلم حوزه هنري، مدير گروه آموزش توليد دانشكده صدا و سيما، معاون فرهنگي بنياد سينمايي فارابي، مدير تحصيلات تكميلي دانشكده صدا و سيما، مديركل گسترش و آموزش نيروي انساني سينماي كشور، مديركل ارزشيابي و نظارت سينمايی حرفه ای كشور، رئيس مركز آموزش سازمان صداوسيما و رئيس مركز علمي كاربردی رسانه بوده است.

مجید رضابالا متولد 1347 يزد و مشاور فرهنگي معاون امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون فرهنگي بنياد سينمايي فارابي بوده است. همچنین اكبر نبوي متولد 1343 شهریار دارای مدرک تحصيلي فوق ديپلم پرورشي (علوم تربيتي) است. وی عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت، مدير مسئول و سردبير مجله "ويدئو ـ ماهواره"، سردبير نشريه روزانه دومين جشنواره ويدئويي سوره، سردبير نشريه روزانه سيزدهمين جشنواره بين المللي فيلم فجر، مديرمسئول و سردبير و صاحب امتياز ماهنامه سينمايي فيلم ويدئو، عضو هيات مديره خبرگزاری فارس، مدير ارتباطات بنياد سينمايي فارابي، مسئول روابط عمومي و سخنگوي چهاردهمين جشنواره بين‌المللي فيلم فجر، معاون فرهنگي خانه سينما، رئيس مركز مطالعات و تحقيقات سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاون پژوهشي انجمن سينماي دفاع مقدس، مسئول كميته فرهنگ، هنر و رسانه مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قائم‌مقام بنياد سينمايی فارابی بوده است.