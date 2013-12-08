بودجه سال 93 استان گلستان در حال بررسی است

به گزارش خبرنگارمهر،علی مرگدری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استانداری گلستان با بیان اینکه بودجه سال 93 باید با هم فکری همه افراد تدوین شود، بیان داشت: تعامل و همفکری مدیران یک از اصل های اساسی در تدوین این بودجه به شمار می رود و همه دستگاه ها باید برای پیگیری این بودجه با جدیت پیش روند و با توجه به اینکه در منابع مضیقه های وجود دارد همه باید در این زمینه تلاش کنند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استان اضافه کرد: باید در سند آمایش مشخص شود که در حال حاضر در استان در کجا قرار داریم و بر این اساس بتوانیم برای آینده برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه زمایی درستی در نرخ بیکاری در استان وجود ندارد، تصریح داشت: متاسفانه منابع زیادی برای توسعه سند اشتغال صرف شد که اگر این منابع به صورت درست در این سند مورد استفاده قرار می گرفت در حال حاضرنرخ بیکاری استان به این شکل نبود و تحولات زیادی در این حوزه صورت می گرفت.

مرگدری افزود: باید سعی شود تا در این سند بنگاه های کوچک به صورت جامع دیده شوند تا ماندگار بماند و هر جا ظرفیتی در استان وجود دارد در امر توسعه به کار برده شود.

وی خطاب به دستگاه های اجرایی استان ابراز داشت: دستگاه ها در زمینه بودجه پیگیر منابع خود باشند و موظف اند تا هر 15 روز یک بار گزارشهایشان را به ما ارائه کنند تا روند کارها مورد بررسی قرار گیرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استان افزود: پیگیری دستگاه ها می تواند کمک های زیادی را به استانداری کند و نیز بسیاری از مشکلات در استان برطرف شود و این همکاری و تلاش مدیران باید در حوزه های مختلف وجود داشته باشد.

مرگدری ادامه داد: مدیران باید سعی کنند الویت کار خود را بر حل مشکلات استان قرار دهند و در این راه مسئولان با درایت و پیگیری های لازم می توانند بسیاری از مشکلات از جمله مشکلات مردمی را حل کند چرا که حل مشکلات مردمی باید یکی از اساسی ترین کارهای مدیران باشد.



