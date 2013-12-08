شهرداران ایلام برنامه چهارساله خود را ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مروارید عصر یکشنبه در همایش شهرداران استان با بیان این مطلب تصریح کرد: من از شهرداران می خواهم برای یک دوره چهارساله نقشه راهی را برای توسعه شهرها مشخص کرده و آن را اعلام نمایند تا اولویت ها نیز برای مردم مشخص شود.



وی با اشاره به اهمیت و ضرورت این برنامه ادامه داد: با اعلام این برنامه می توان از مشارکت های مردم را نیز برای توسعه شهرها استفاده کرد.



وی تأکید کرد: برنامه هر شهری باید براساس واقعیتهای و امکانات موجود ارائه گردد و توجه به این مهم که امکان و احتمال اجرای این طرح ها وجود داشته باشد از موارد ضروری ارائه ی برنامه توسط شهرداران است.



استاندار ایلام با اشاره به مسائل و مشکلات شهرداری ها که شباهت های زیادی نیز با هم دارند، تصریح کرد: البته با وجود این مشترکات هر شهرداری نیز ممکن است موارد ، مشکلات و نیازهای خاص خود را داشته باشد که باید به صورت اختصاصی به آنها رسیدگی کرد.



مروارید اظهار امیدواری کرد: در سفرهای شهرستانی با شهرداران و شوراهای شهر به صورت اختصاصی دیدار خواهیم داشت.



این مسئول اظهار داشت: شهرداری ها گستردگی خدمات بسیار بالایی دارند و هر کسی از زمان تولد تا زمان مرگ با شهرداری تعامل دارد و ارتباط دارد.

وی با اشاره به جمعیت 64 درصدی شهر نشین استان بیان داشت: نسبت جمعیت شهر نشین ما در مقایسه با دیگر استان ها نسبتا کم است و این مشکل ساختاری که باید در طولانی مدت و با برنامه ریزی های مناسب و اصولی آن را برطرف ساخت.



وی همچنین با تأکید بر حفظ کاربری ها در شهر تصریح کرد: با تغییر برخی کاربریها به مروز زمان ، در آینده و در زمان گسترش شهرها مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت که شهرداران در این زمینه باید دقت فراوان داشته باشند و براساس طرح تفصیلی حرکت نمایند.

