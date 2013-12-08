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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۴۸

مروارید:

شهرداران ایلام برنامه چهارساله خود را ارائه دهند

شهرداران ایلام برنامه چهارساله خود را ارائه دهند

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: شهرداران ایلام برنامه چهارساله خود را به منظور توسعه شهرهای استان ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مروارید عصر یکشنبه در همایش شهرداران استان با بیان این مطلب تصریح کرد: من از شهرداران می خواهم برای یک دوره چهارساله نقشه راهی را برای توسعه شهرها مشخص کرده و آن را اعلام نمایند تا اولویت ها نیز برای مردم مشخص شود.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت این برنامه ادامه داد: با اعلام این برنامه می توان از مشارکت های مردم را نیز برای توسعه شهرها استفاده کرد.

وی تأکید کرد: برنامه  هر شهری باید براساس واقعیتهای و امکانات موجود ارائه گردد و توجه به این مهم که امکان و احتمال اجرای این  طرح ها وجود داشته باشد از موارد ضروری ارائه ی برنامه توسط شهرداران است.

استاندار ایلام  با اشاره به مسائل و مشکلات شهرداری ها که شباهت های زیادی نیز با هم دارند، تصریح کرد: البته با وجود این مشترکات هر شهرداری نیز ممکن است موارد ، مشکلات و نیازهای خاص خود را داشته باشد که باید به صورت اختصاصی به آنها رسیدگی کرد.

 مروارید اظهار امیدواری کرد: در سفرهای شهرستانی با شهرداران و شوراهای شهر به صورت اختصاصی دیدار خواهیم داشت.

این مسئول اظهار داشت: شهرداری ها گستردگی خدمات بسیار بالایی دارند و هر کسی از زمان تولد تا زمان مرگ با شهرداری تعامل دارد و ارتباط دارد.

وی با اشاره به جمعیت 64 درصدی شهر نشین استان بیان داشت: نسبت جمعیت شهر نشین ما در مقایسه با دیگر استان ها نسبتا کم است و این مشکل ساختاری که باید در طولانی مدت و با برنامه ریزی های مناسب و اصولی آن را برطرف ساخت.

وی همچنین با تأکید بر حفظ کاربری ها در شهر تصریح کرد: با تغییر برخی کاربریها به مروز زمان ، در آینده و در زمان گسترش شهرها مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت که شهرداران در این زمینه باید دقت فراوان داشته باشند و براساس طرح تفصیلی حرکت نمایند.
 

کد مطلب 2191436

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