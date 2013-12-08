مشترکان گاز استان قزوین افزایش یافت

محمد علی شفیعی ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به موقعیت صنعتی و کشاورزی استان قزوین همراه با توسعه بخشهای مختلف شاهد افزایش تقاضا در حوزه سوخت گاز هم هستیم.

وی افزود: هر چند اعتبارات عامل مهمی در اجرای طرحهای گازرسانی است اما با پیگیری کارها و حمایت مسئولان توانسته ایم به اکثر نیازها پاسخگو باشیم.

شفیعی ها بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 15 هزار و300 اشتراک جدید گاز طبیعی در استان واگذار شد که 14 هزار و300 اشتراک مربوط به بخش خانگی، 847 اشتراک تجاری و 153 اشتراک مربوط به بخش مصرف کنندگان عمده و صنعتی بوده است.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان قزوین تصریح کرد: با توجه به انجام پروژه های عمرانی و نیز توسعه گازرسانی به مناطق مختلف شهری پیش بینی می کنیم این تعداد تا پایان سال جاری به بیش از20 هزار مشترک افزایش یابد.

312 هزار مشترک گاز طبیعی در استان قزوین

شفیعی ها با اشاره به وجود بیش از 312 هزار مشترک گاز طبیعی در سطح استان یادآورشد: سهم شرکت گاز برای واگذاری اشتراک جدید 15 هزار مورد بود که خوشبختانه با تلاش مجموعه همکاران خود و حمایت مسئولان استانی توانستیم تعهدات خود را اجرایی کنیم.

وی بیان کرد: توسعه شبکه گازرسانی در مناطق شهری و روستایی از وظایف مهم این شرکت است که برنامه ریزی لازم برای واگذاریهای جدید اقدام می شود.

این مسئول همچنین با اشاره به توسعه سهم گاز طبیعی در سبد انرژی مردم به ویژه درفصل زمستان، از کلیه مشترکان گاز طبیعی استان خواست ضمن رعایت صرفه جویی به نکات ایمنی نیز توجه جدی کنند تا از بروز حوادث ناگوار ناشی از بی احتیاطی در نحوه استفاده از گاز طبیعی در سطح استان نباشیم.

شفیعی ها از گازرسانی به منطقه الموت قزوین هم به عنوان طرحی مهم یاد کرد و اظهارداشت: خط انتقال گاز به منطقه الموت از شمال قزوین آغاز می شود كه فاز نخست آن به طول ۴۸ كیلومتر تا رازمیان و در فاز ۲ نیز از رازمیان به معلم كلایه به طول ۲۷ كیلومتر انجام خواهد شد.

وی گفت: بستر سازی فاز یك در مراحل پایانی است و پیمانكار جدید برای عملیات لوله گذاری انتخاب شده که با تجهیز كارگاه، مراحل لوله گذاری آغاز شده است.

شفیعی ها یادآورشد: برای اجرای این طرح ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت تسهیلات در قالب منابع داخلی شركت از بانك ملی استان قزوین پیش بینی شده كه تاكنون ۷۲ میلیارد آن دریافت و هزینه شده است.

این مسئول اظهارداشت: با پایان مسیرسازی فاز یك و آغاز عملیات لوله گذاری، عملیات مسیرسازی فاز دو از رازمیان به معلم كلایه توسط پیمانكار جدید شروع می شود.

معاون بهره برداری شركت گاز استان قزوین اضافه كرد: برای گازرسانی به روستاهای همجوار، صعب العبور بودن راه روستاها، میزان جمعیت و فاصله كمتر از ۱۵ كیلومتر لحاظ شده و با توجه به ویژگی های مسیر همزمان با عبور خط لوله گاز در منطقه الموت حدود ۱۰۰ روستا از نعمت گاز بهره مند می شوند.

وی همکاری مردم در اجرای پروژه ها، مدیریت مصرف، رعایت نکات ایمنی و پرداخت بموقع هزینه های گاز را گامی در تداوم خدمت رسانی این شرکت به مردم اعلام کرد.