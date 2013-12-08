سرمربی تیم بسکتبال افراخلیج فارس جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جریمه نقدی سرمربی تیم بسکتبال افراخلیج فارس به دلیل اعتراضات پی در پی وی به قضاوت دیدار تیمش که منجر به دادن فول فنی به او شد، انجام شده است. بر این اساس کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال ضمن جریمه نقدی، نگهداری را به توبیخ همراه با درج در پرونده هم محکوم کرده است.

همچنین کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال رای خود را در مورد دیدار دو تیم همیاری زنجان و ذوب آهن اصفهان اعلام کرد. بر این اساس و در راستای حمایت از اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت بسکتبال زنجان به باشگاه همیاری اخطار داد در صورت تکرار هر گونه تخلف از سوی تماشاگران در بازی‌های آتی این تیم، بر اساس مصوبه سازمان لیگ شدیدترین جریمه در نظر گرفته خواهد شد.