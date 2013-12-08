ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد دو هفته دیگر آماده می شود/ محروم کردن داور، برخورد تاثیرگذاری نیست

غلامرضا سمندر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تیم فوتبال گسترش فولاد از دو هفته دیگر ورزشگاه اختصاصی خود میزبان خواهد بود، گفت: خوشبختانه با تلاش های هیئت مدیره و حمایت های بی دریغ آقای زنوزی، نواقص ورزشگاه اختصاصی را برطرف کرده ایم و به امید خدا در اولین بازی خانگی مان که دو هفته دیگر مقابل صبای قم خواهد بود، در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد، از حریف میزبانی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه باشگاه های خصوصی نباید مورد حق کشی در ورزش قرار بگیرند، اظهار کرد: متاسفانه به حدی در خصوص مشکلات داوری اعتراض کرده ایم که ناخواسته وارد حاشیه شده ایم، واقعا نمی دانیم با چه بیانی خواسته خود را مطرح کنیم.

سمندر ادامه داد: با محروم کردن داوران، نمی توان برخورد جدی و تاثیرگذاری با اشتباهات آنها کرد، صدمات و تاثیرات غیرقابل تصور اشتباهات داوری در سرنوشت تیم ها واقعا جای بحث دارد. یک سوت اشتباه از سوی داور، می تواند هزینه های میلیاردی باشگاه ها را به باد دهد.

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز گفت: با توجه به شرایط حاکم بر ورزش و اقتصاد کشور، چنین روندی که در آن جواب سرمایه گذاری و هزینه شخصی در ورزش با بی عدالتی و حق کشی داده می شود و در مقابل اعتراض و انتقاد، جریمه و محرمیت اعمال می گردد، اصلا مطلوب نیست.

وی با اشاره به اینکه شرایط تیم گسترش فولاد برای ادامه فصل مناسب است، یادآور شد: خوشبختانه با حمایت های هیئت مدیره و مالک باشگاه تدارک خوبی را در تعطیلات نیم فصل فراهم کردیم و به نظر من، عملکرد قابل قبولی در خصوص جذب بازیکن و برگزاری اردو در نیم فصل داشته ایم.