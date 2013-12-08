انفجار قوی شمال سینا را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، شاهدان عینی در شهر شیخ زوید از انفجار قوی در شمال این شهر خبر دادند.

شاهدان مصری احتمال دادند که این انفجار ناشی از انفجار بمب باشد.

جزییات بیشتری دراین باره منتشر نشده است.