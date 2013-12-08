انفجار قوی شمال سینا را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، شاهدان عینی در شهر شیخ زوید از انفجار قوی در شمال این شهر خبر دادند.
شاهدان مصری احتمال دادند که این انفجار ناشی از انفجار بمب باشد.
جزییات بیشتری دراین باره منتشر نشده است.
منابع مصری از انفجار قوی در شهر شیخ زوید در شمال سینا خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، شاهدان عینی در شهر شیخ زوید از انفجار قوی در شمال این شهر خبر دادند.
شاهدان مصری احتمال دادند که این انفجار ناشی از انفجار بمب باشد.
جزییات بیشتری دراین باره منتشر نشده است.
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