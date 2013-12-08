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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۷

خواجه مظفری:

سند توسعه اشتغال راهگشای حل مشکل بیکاری/ افزایش یک درصدی نرخ بیکاری در نیمه دوم سال 92

سند توسعه اشتغال راهگشای حل مشکل بیکاری/ افزایش یک درصدی نرخ بیکاری در نیمه دوم سال 92

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: در هر استانی سند توسعه اشتغال مانند چراغ راهی است تا نشان دهد تا در چه مناطقی باید در حوزه اشتغال بیشتر فعالیت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «حسینعلی خواجه مظفری» بعد از ظهر یکشنبه در گرگان اعلام کرد: سند اشتغال باعث شناخت مناطقی می شود که می توان سرمایه گذاری را در آن مناطق رونق داد.

وی تصریح کرد: نرخ بیکاری در سه ماهه ابتدای سال 92 حدود پنج درصد بوده و این نرخ در سه ماهه دوم سال 92 به شش درصد رسیده است.

مدیرکل تعاون استان افزود: این بیکاری به هیچ عنوان بیکاری مورد پذیرش ما نیست و این موضوع را ما به صورت مکتوب اعلام کرده ایم چرا که برخی شغل های کاذب نیز در این بین وجود دارد.

وی بیان داشت: یکی از بحث های مهمی که در اشتغال تثبیت اشتغال موجود است و در چشم انداز خواجه مظفری در جواب سوال یکی از مدیران مبنی بر اینکه جمعیت عشایری در این سند مد نظر گرفته نشده اند، اظهار کرد: در آمار کشوری در این سند جمعیت عشایری زیر مجموعه جمعیت های روستایی قرار می گیرند.

کد مطلب 2191454

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