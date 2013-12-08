سند توسعه اشتغال راهگشای حل مشکل بیکاری/ افزایش یک درصدی نرخ بیکاری در نیمه دوم سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، «حسینعلی خواجه مظفری» بعد از ظهر یکشنبه در گرگان اعلام کرد: سند اشتغال باعث شناخت مناطقی می شود که می توان سرمایه گذاری را در آن مناطق رونق داد.

وی تصریح کرد: نرخ بیکاری در سه ماهه ابتدای سال 92 حدود پنج درصد بوده و این نرخ در سه ماهه دوم سال 92 به شش درصد رسیده است.

مدیرکل تعاون استان افزود: این بیکاری به هیچ عنوان بیکاری مورد پذیرش ما نیست و این موضوع را ما به صورت مکتوب اعلام کرده ایم چرا که برخی شغل های کاذب نیز در این بین وجود دارد.

وی بیان داشت: یکی از بحث های مهمی که در اشتغال تثبیت اشتغال موجود است و در چشم انداز خواجه مظفری در جواب سوال یکی از مدیران مبنی بر اینکه جمعیت عشایری در این سند مد نظر گرفته نشده اند، اظهار کرد: در آمار کشوری در این سند جمعیت عشایری زیر مجموعه جمعیت های روستایی قرار می گیرند.