باید برای رشد باور مردم به دستگاه قضا سرمایه گذاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی بعد از ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه روسای دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: اگر در کشور شاخصی درست کنیم که ببینیم دستگاه قضایی موفق بوده یا نه، یک راه بیشتر نداریم و آن اینکه بسنجیم که مردم چقدر به این دستگاه وثوق دارند.

وی با بیان اینکه نوع تلقی مردم در صیانت جامعه تاثیر دارد، ادامه داد: دستگاه قضا باید با هیبت و سایه خودش مدیریت کند.

امام جمعه اردبیل با اشاره به مطالبات مردم از دستگاه قوه قضائیه تاکید کرد که تحقق عدالت و فصل خصومت دو مطالبه جدی مردم از این دستگاه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به بحث عدالت در جامعه یادآور شد: عدالت حساس ترین موضوع حیات بشریت است که بر عهده قوه قضائیه واگذار شده است، بنابراین مسئله عدالت باید اولدیت اول کشور باشد، چنانچه امیرالمومنین علی (ع) سنگ روی سنگ نگذاشت تاوقتی که عدالت را در جامعه زمانه جاری ساخت، چراکه علی (ع) می دنست که اگر عدالت درست نشود تمام کارهای بی تاثیر است.

عاملی با بیان اینکه ابراز اصلاح گری عدالت است، ادامه داد: زندگی مردم مرتبط با مفهوم عدالت است و باید به معادلات که در بطن عدالت نهفته است، دقت شود، اینکه گرفتاری از کجا سرچشمه می گیرد.

وی با اشاره به اهمیت قضا در کشور عنوان کرد: مسئله قوه قضائیه به ویژه در این استان به لحاظ فرهنگی، آداب و نگهداری میراث از اهمیت ویژه ای برخوردار است.