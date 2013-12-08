هشت مجتمع آبرسانی روستایی در استان قزوین احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیزاده روز یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش کوهین که با حضور معاون عمرانی استاندار، فرماندار قزوین، بخشدار و دهیاران و مسئولان منطقه در بخشداری کوهین برگزار شد، اظهار داشت: مهمترین مشکلات این شرکت کمبود نقدینگی است که اجرای طرحها را با کندی مواجه می کند.

وی افزود: سرقت تاسیسات آبرسانی در روستاها از دیگر مشکلاتی است که نیازمند همکاری مردم و نیروی انتظامی است تا از این کار جلوگیری شود.

مدیرعامل آبفار استان قزوین تصریح کرد: هشت مجتمع آبرسانی در استان در دست ساخت است که یک مورد در منطقه کوهین عملیاتی و 8500 متر لوله گذاری و یک حلقه چاه هم حفر شده که در صورت تامین اعتبار تسریع خواهد شد.

علیزاده یادآورشد: 72 پروژه فاضلاب هم در استان اجرا خواهد شد که دو پروژه توسط بانک توسعه اسلامی اجرا می شود که در کوهین در روستای طزرکش در حال اجراست که تاکنون 140 میلیون تومان برای آن هزینه شده و تکمیل آن به 100 میلیون تومان اعتبار دیگر نیازمند است.

بدهکاری پنج میلیارد تومانی به پیمانکاران

این مسئول گفت: در حال حاضر پنج میلیارد تومان در اجرای پروژه ها بدهکار هستیم که تامین اعتبار لازم سرعت اجرای طرحهای عمرانی را افزایش می دهد.

وی افزود: 13 طرح فاضلاب در بخش کوهین اجرا می شود که با 400 میلیون تومان عملیاتی خواهد شد.

علیزاده در خصوص تامین آب شرب روستای یله گنبد اظهار داشت: برای اجرای این طرح تاکنون 40 میلیون تومان هزینه شده و تامین آب شرب روستای سنجانک تا 20 روز دیگر تکمیل می شود.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری شوراهای اسلامی و نیز اختصاص اعتبار از محل ارزش افزوده اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای استان با شتاب بیشتری اجرا شود.