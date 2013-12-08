افسر آنتی دوپینگ تور دوچرخه سواری نیمه حرفه ای ایران - آذربایجان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه شش ماه تا آغاز بزرگترین رویداد ورزشی کشور و منطقه فرصت باقی است، افسر آنتی دوپینگ UCI برای تور دوچرخه سواری نیمه حرفه ای ایران - آذربایجان از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری معرفی شد.

بر این اساس، "درک رونی" ایرلندی مقیم اسپانیا برای نظارت بر آنتی دوپینگ و تست دوپینگ رکابزنان حاضر در بیست و نهمین دوره تور دوچرخه سواری نیمه حرفه ای ایران - آذربایجان به تبریز می آید .

بیست و نهمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان در شرایطی در بهار سال 93 برگزار می شود که اولین بار برگزاری این رقابتها در سطح نیمه حرفه ای را تجربه خواهد کرد.

تور دوچرخه سواری بین المللی ایران – آذربایجان، اولین تور دوچرخه سواری در تاریخ کشور است که در سطح نیمه حرفه ای و با حضور بزرگان دوچرخه سواری جهان برگزار خواهد شد.