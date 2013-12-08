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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۰

زمین لرزه 3.4 ریشتری عنبرآباد را تکان داد

زمین لرزه 3.4 ریشتری عنبرآباد را تکان داد

کرمان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای با شدت 3.4 ریشتر ساعاتی پیش عنبرآباد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه 3.4 ریشتری راس ساعت 16 و 56 دقیقه عصر یکشنبه عنبرآباد واقع در جنوب استان کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۸.۲۷ درجه و عرض جغرافیایی ۲۸.۴۱ درجه به وقوع پیوست.

همچنین عمق این زمین لرزه در 19 کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

دو زمین لرزه با شدت های 1.9 و 2.3 نیز طی امروز به ترتیب بردسیر و کرمان را تکان داد.

استان کرمان دارای 18 گسل فعال شناخته شده است و پس از وقوع زمین لرزه مهیب سال 82 بم و کشته شدن تعداد زیادی از هموطنانمان، نظارت بر ساخت و سازها تشدید یافت و همین امر باعث کاهش تلفات جانی و مالی زمین لرزه طی سالهای اخیر در استان شده است.

کد مطلب 2191460

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