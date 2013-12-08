محورهای مهم نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در گینه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه در سازمان همکاری اسلامی از آغاز به کار نشست وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان در گینه کوناکری در غرب آفریقا خبر دادند.

به گفته این منابع موضوعاتی مانند بحران سوریه،یهودی سازی بیت المقدس،مسلمانان روهینگا در میانمار محور مذاکرات وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان خواهد بود.

این منابع افزودند: در موضوع سوریه اوضاع میدانی این کشور، وضعیت انسانی آن به ویژه در آستانه فرا رسیدن زمستان،افزایش تعداد آوارگان،تلاشهای موجود برای برگزاری نشست ژنو2 و مشارکت سازمان همکاری اسلامی در این نشست با توجه به اینکه یکی از سازمان های مهم بین المللی محسوب می شود، بررسی می شود.

این منابع اعلام کردند: در موضوع میانمار سازمان همکاری اسلامی کمک انسانی به مسلمانان میانمار و اندازه و چگونگی این کمکها را بررسی می کند به ویژه که مهمترین نیاز مسلمانان میانمار کمکهای دارویی و غذایی است.

در این نشست سه روز همچنین اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی و راههای مقابله با آن مورد تبادل نظر قرار می گیرد.

به گفته این منابع در این نشست اوضاع مسلمانان جنوب فلیپین،تاسیس دفاتر منطقه ای جدید این سازمان در کشورهای غیر عضو،چگونگی مقابله با اسلام هراسی،موضوعات رسانه ای،اقتصادی،فناوری،فرهنگی،اجتماعی و برخی دیگر از موضوعات بررسی خواهد شد.