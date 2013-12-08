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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۹

سردار نقدی درگذشت مادر شهید بروجردی را تسلیت گفت

سردار نقدی درگذشت مادر شهید بروجردی را تسلیت گفت

رییس سازمان بسیج مستضعفین در پیامی درگذشت مادر شهید بروجردی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی بسیج، سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در پیامی درگذشت مادر شهید بروجردی را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مادر فداکار انقلابی سرکار خانم خدیجه محمدی والده شهید بزرگوار محمد بروجردی مایه تأسف و تألم ملت شهید پرور ایران اسلامی گردید.

مادری که به تأسی از فرزند شهیدش که مظهر اخلاص و ولایت مداری بود؛ وی نیز استقامت و پایداری را به پایان عمر پربرکت خویش تداوم بخشیده و لحظه‌ای پرچم فرزند شهیدش را بر زمین نگذاشت، همواره مبلّغ و مروّج مکتب ناب شهیدان بوده و وجودش در میان رزمندگان تداعی همان اخلاص و مقاومت فرزند عزیزش بود.

اینجانب به نمایندگی میلیون‌ها بسیجی ایثارگر، درگذشت این مادر بزرگوار را به ساحت مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء، مقام معظم ولایت و عموم امت انقلابی و مردم عزیزمان بویژه خانواده معظم آن بزرگوار تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.

ان شاءالله در جوار امام عزیز و شهیدان سرافراز از رحمات واسعه الهی متنعّم گردد.

کد مطلب 2191464

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