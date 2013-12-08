به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی بعد از ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس دادگستری دشتستان اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در دادگستری شهرستان دشتستان به منظور کاهش میزان جرایم صورت گرفته است و همواره شاهدیم که میزان جرایم سیر نزولی داشته است.

وی امنیت پایدار در شهرستان دشتستان را به عنوان یکی از دستاوردهای عملکرد مطلوب دادگستری دشتستان عنوان کرد و افزود: در حالی که شهرستان دشتستان دارای وسعت و جمعیت زیادی است ولی امنیت بسیار خوبی بر آن حاکم است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر به نقش بسیار مهم وحدت و همدلی مسئولان در کاهش میزان جرایم در شهرستان دشتستان اشاره کرد و بیان داشت: ریش‌سفیدان و بزرگان هر منطقه و محل در پیشگیری از جرائم و ناهنجاری‌های آن محل و منطقه نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارند.

وی با اشاره به لزوم استفاده از مجازات‌های جایگزین برای زندان، اضافه کرد: در صورتی که زندان جای جرایم سازمان یافته و خشن است، جای جرایمی است که ناامنی ایجاد می‌‌کند و اگر تدبیر به خرج دهیم بسیاری از موارد منتهی به زندان نمی­ شود.

ایجاد امنیت و آسایش تنها بر دوش دستگاه قضا و مراجع امنیتی نیست

بحرانی خواستار تلاش همگانی برای تسریع در روند رسیدگی پرونده‌های مجرمان و رعایت حقوق شهروندی شد و ادامه داد: به منظور تامین امنیت و آسایش مردم همه باید تلاش کنیم و تدابیر لازم برای پیشگیری و کاهش جرائم در جامعه را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امنیت و آسایش تنها بر دوش دستگاه قضا و مراجع امنیتی نیست، تاکید کرد: مردم نقش و مشارکت بسیار خوبی در ایجاد، استمرار و تثبیت امنیت در جامعه دارند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه تصریح کرد: تلاش‌های بسیر خوبی برای افزایش امنیت دشتستان صورت گرفته است و طی شش سال اخیر، میزان جرایم در شهرستان دشتستان همواره سیر نزولی داشته است.

رستگار کارنامه خوبی از خود بر جای گذاشت/ بهبود شاخص‌های امنیتی

امام جمعه برازجان نیز در این آئین با اشاره به اهمیت بسیار بالای کار قضاوت اشاره کرد و اظهار داشت: اسلام کامل‌ترین دین در بین تمام ادیان است و عمل به دستورات اسلام امری لازم و ضروری است.

حجت‌الاسلام حسن مصلح خهواستار تلاش همگانی برای افزایش امنیت در شهرستان دشتستان شد و اضافه کرد: همه باید کمک کنیم تا شاهد شهرستانی امن و آباد و در مسیر پیشرفت باشیم.

وی با اشاره به موقعیت و اهمیت شهرستان دشتستان، اضافه کرد: دادگستری شهرستان دشتستان در چند سال اخیر خدمات قابل قبولی برای تامین امنیت مردم ارائه کرد.

امام جمعه برازجان خاطرنشان کرد: دشتستان دارای بیشترین وسعت و گستردگی در بین سایر شهرستان‌هاست و ایجاد امنیت پایدار در این شهرستان امری بسیار مهم به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: در چند سال اخیر جناب رستگار با تدبیر شایسته و با مدیریت بسیار خوب در راستای بهبود شاخص‌های امنیتی دشتستان تلاش کرد و کارنامه خوبی از خود بر جای گذاشت.

مصلح یادآور شد: از مدیر جدید دادگستری شهرستان نیز انتظار داریم با تلاش شبانه‌روزی در راستای اجرای دقیق عدالت و تامین امنیت شهروندان اهتمام ورزد.

کاهش جرایم خشن در شهرستان دشتستان/کاهش چشمگیر میزان سرقت مسلحانه

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان بوشهر و رئیس سابق دادگستری دشتستان نیز در این آئین گفت: همه ما باید تمام تلاش خود را برای ارائه خدات بهتر و بیشتر به مردم به کار بگیریم چرا که خدمت در این نظام نوعی عبادت محسوب می‌شود و هرگز نباید برای خدمت به مردم کوتاهی کنیم.

عبدالکریم رستگار با تقدیر از همکاری مردم و مسئولان برای ارتقای وضعیت امنیتی دشتستان، اضافه کرد: در زمان حضور در شهرستان دشتستان نهایت تلاش خود را برای ارائه خدمات مناسب به مردم به کار گرفتم.

وی ادامه داد: در زمان حضور در دادگستری شهرستان دشتستان، همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همکاری مطلوبی با دادگستری داشتند و شاهد تلاش گسترده برای ایجاد امنیت پایدار در شهرستان بودیم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان بوشهر به کاهش جرایم خشن در شهرستان دشتستان اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار موجود، میزان جرایم و به‌ویژه جرایم خشن در شهرستان دشتستان همواره سشیر نزولی داشته است.

وی با تقدیر از تلاش‌های و همکاری کارکنان انتظامی در کنار دادگستری برای ایجاد امنیت در دشتستان، بیان داشت: میزان قتل در دشتستان در سال‌های گذشته به 55 قتل در سال می‌رسید و این مسئله موجبات وحشت مردم و مسئولان بود که تلاش نیروی انتظامی و دادگستری این شهرستان، هم‌اکنون شاهد 11 قتل در سال هستیم.

رئیس سابق دادگستری دشتستان به کاهش چشمگیر میزان سرقت مسلحانه در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: در سال‌های گذشته میزان سرقت مسلحانه نیز 80 سرقت در سال بود که در سال گذشته به پنج سرقت رسیده است.

لازم به ذکر است که در این آئین با تقدیر از زحمات عبدالکریم رستگار در دوران خدمات خود در دادگستری دشتستان، مسلم ذاکری به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان دشتستان معرفی شد.عبدالکریم رستگار به عنوان معاون رئیس کل دادگستری استان بوشهر منصوب شده است.