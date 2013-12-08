دید و بازدید 8 ساعته آقای دیپلمات/ افرادی که به الکامپ آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامیپوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ 2013) با شعار زندگی هوشمند و دیجیتالی تقریبا همزمان با پایان یافتن 100 روز نخست کار دولت یازدهم آغاز بکار کرد و همین موضوع باعث شد سطح انتظارات از برگزاری آن بیش از برگزاری نمایشگاه تلکام باشد و با این وجود بیراه نیست اگر بگوییم الکامپ رونق بهتری نسبت به رقیب خود یعنی تلکام داشت هر چند که همچنان ارائه سیم‌کارتهای رایگان اپراتورهای موبایل در فضای نمایشگاه صف های طویلی را به خود اختصاص داد و حتی علاقه مندان به دریافت این سیمکارت ها با وجود برف و باران نیز در این صف ها در انتظار سیمکارت بودند.

400 هزار نفر علاقمند به زندگی دیجیتال

به گزارش مهر اگرچه نمایشگاه مخابرات یا تلکام با وجود اپراتورهای تلفن همراه و جذابیت های ذاتی حوزه مخابرات همیشه بازدید کنندگان قابل توجهی نسبت به نمایشگاه الکامپ داشت اما امسال رونق الکامپ را نمی توان نادیده گرفت به نحوی که به گفته مسئولان بالغ بر 400 هزار بازدید کننده از این نمایشگاه بازدید کردند و البته این خبر خوبی برای مسئولان و فعالان حوزه ICT خواهد بود که مخاطبان و مشتریانشان لزوم فناوری اطلاعات و به نوعی زندگی هوشمند و دیجیتال را درک کرده و به سمت آخرین فناوری های روز آمدند.

واعظی یک روز کامل را در الکامپ گذراند

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از الکامپ نوزدهم یک بازدید تشریفاتی نبود و این وزیردیپلمات خرق عادت کرد و 8 ساعت تمام از تمام غرفه ها و شرکت های حاضر در این نمایشگاه در نخستین روز برگزاری آن بازدید و با مسئولان این غرفه ها گفتگو کرد.

بی شک این اتفاق توانست دلگرمی برای شرکت های فناوری اطلاعات باشد که حضورشان در این نمایشگاه با حمایت متولی ICT کشور مواجه شد.

محمود واعظی در بخشی از اظهاراتش در حاشیه الکامپ این قول را به بخش خصوصی این حوزه نیز داد که تجربه 27 سال دیپلماتی اشر رادر اختیار این شرکت ها قرار دهد و بتوانند برندهای خود را بین المللی می کنند.

البته در مراسم افتتاح این نمایشگاه مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سلام گرم نعمت زاده را که به اندونزی سفر کرده بود به نخبگانICT رساند.

دولت الکترونیک الکامپ را گرم کرد

به گزارش مهر در الکامپ تهران سالن 6 و 7 به دولتی ها اختصاص داشت و چیدمان این سالن نسبت به دوره های گذشته با خوش سلیقگی بیشتری همراه بود که این موضوع نگاه دولت جدید را به اهمیت مقوله فناوری اطلاعات نشان می دهد.

این نکته نیز تمایز دیگر الکامپ نوزدهم بود که تعداد بازدید کنندگان سالن های دولت الکترونیک به طرز چشمگیری افزایش یافته بود و البته ارائه خدمات دولتی مبتنی بر IT در غرفه های این سالن در این افزایش مراجعه کنندگان بی دلیلی نبود.

الکامپ نوزدهم واژه‌های جدیدی ساخت

واژه سازی الکامپ امسال نیز در نوع خود قابل توجه بود که برای مثال می توان به سرویس حبس الکترونیک، سامانه سرقت طلا و اینترنت بوگاتی اشاره کرد.

نهالی که به درخت تبدیل شد

سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران، محمد ابطحی، حمید شهریاری عضو شورای عالی فضای مجازی، محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان مجلس، معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت های پیشین از جمله بازدید کنندگان الکامپ بودند که در این میان حضور محمد خاتمی متفاوت بود.

رئیس جمهور اسبق ایران در حاشیه حضورش در الکامپ در گفتگو با مهر فناوری اطلاعات را پیشران توسعه یافتگی اعلام کرد و گفت: طرح ملی توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) از دست آموخته های دولت ما بود که امیدواریم در دولت تدبیر و امید شاهد این باشیم که از آنچه ما کشته ایم برداشت مناسبی صورت گیرد و نهال کوچک ICTبه درخت بزرگی تبدیل شود.

بخش خصوصی با الکامپ آشتی کرد

به گزارش مهر الکامپ نوزدهم در حالی به کار خود پایان داد که به نوعی آشتی بین بخش خصوصی و بخش دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود و از این رو باید امیدوار بود که الکامپ بیستم این آشتی ضمنی را به واقعیت تبدیل کند.