ایران در زمینه حقوق بشر مدعی است/ غرب ناقض اصلی حقوق بشر

حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در حاشیه آئین تودیع و معارفه روسای دادگستری اردبیل در جمع خبرنگاران گفت: دشمنان از ابتدا ما را متهم به نقض حقوق بشر می کردند، اما امروز ایران در جایگاه مدعی است.

وی با بیان اینکه لیست بلندی از نقض حقوق بشر در غرب وجود دارد، ادامه داد: اولین این موارد نسبت به حقوق انسان ها است که در آن کشورها نقض می شود و به مردم بی توجهی شده و به حقوق انسان ها بی توجهی می شود و حتی به اولویت حقوق انسانی نیز توجه نمی شود.

معاون اول رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه امروز نظام اسلامی ما مفتخر است که نسبت به حقوق بشر پرونده و عملکرد درخشانی دارد که قابل ادعا است، یادآور شد: ما مدعی هستیم و تاکید داریم که بیایند اعلام کنند که ما برای حفظ حقوق انسان ها چیکار کرده ایم و آنها چیکار کرده اند.

وی در خصوص اتهام واهی دولت آذربایجان به یک شهروند ایرانی در خصوص قصد بمب گذاری در سفارت اسرائیل در باکو تصریح کرد: ما جنس این نوع اتهامات و اقدامات دشمنان را نسبت به انقلاب و ایران اسلامی می شناسیم، چراکه اصل این اتهامات حرکتی صهیونیستی است.

اتهامات علیه ایران حرکتی صهیونیستی است

رئیسی ادامه داد: صهیونیست ها دنبال این هستند که نسبت به ایران، کشورهای همسایه و مسلمان و حاشیه خلیج فارس در دنیا هراس ایجاد کنند، این روشی است که سال ها دشمنان به دنبال آن هستند، نوع خبرهای جعلی و نوع اتهامات که شاهد آن هستیم همه نشانگر این حرکت صهیونیستی است.

وی با بیان اینکه پرونده شهروند ایرانی در آذربایجان نیز در نوع خودش یکی از حلقه های زنجیر اسلام هراسی، ایران هراسی و شیعه هراسی است، متذکر شد: آنها می خواهند اتهامات را متوجه نظام ایران و مردم مسلمان ما بکنند.

این مسئول همچنین از جدیت دستگاه قضا در تداوم مبارزه به مفاسد اقتصادی و اجتماعی خبر داد و عنوان کرد: دستگاه قضا مصمم است که امنیت خوبی را که امروز در جامعه است، ارتقاء دهد و در این راستا با مفاسد اجتماعی و اقتصادی و کسانی که جامعه را ناامن می کنند به شدت برخورد خواهد کرد.

وی اطلاع رسانی های اخیر صورت گرفته در این زمینه را گواه ادعای دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد مصمم و در آینده نیز قاطع خواهد بود.