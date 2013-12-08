عدم تخصیص کافی و به موقع اعتبار مشکل اساسی منوریل کرمانشاه/ بهره برداری تا 4 سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی وضعیت پروژه قطار شهری کرمانشاه (منوریل) عصر یکشنبه با حضور استاندار، مدیران قطارشهری و یک تیم کارشناسی از مرکز کشور در سالن جلسات دفتر استاندار کرمانشاه برگزار شد.

رئیس سازمان قطار شهری کرمانشاه در این جلسه اظهار داشت: مطالعات پروژه قطار شهری کرمانشاه از سال 80 و در دولت اصلاحات بوده و کار اجرایی این پروژه هم از سال 89 و 90 کلید خورده است.

سعید سلیم ساسانی اعتبار تخصیص یافته برای قطار شهری کرمانشاه را در سال 89، 16.35 درصد عنوان کرد و گفت: در سال 90 اعتبار تخصیص یافته برای منوریل کرمانشاه با افزایش حدود 2 درصدی به 17.9 درصد کل اعتبار پیش بینی شده رسید.

ساسانی با اشاره به اینکه اعتبار تخصیص یافته برای این گروه در سال جاری یازده و نیم میلیاد تومان بوده است، اظهار داشت: متوسط اعتبار تخصیص یافته سالانه برای این پروژه 13 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است و این در حالی است که باید متوسط تخصیص اعتبار سالانه برای منوریل کرمانشاه چیزی حدود 94 میلیارد تومان باشد.

رئیس سازمان قطارشهری کرمانشاه ادامه داد: طول کل پروژه 12 کیلو متر است که به دوفاز میدان آزادی تا میدان طاق بستان و میدان آزادی تا میدان فردوسی تقسیم شده است. که فاز اول آن از میدان طاق بستان تا آزادی 8 ایستگاه توقف خواهد داشت.

ساسانی افزود: در صورت تأمین به موقع اعتبار منوریل کرمانشاه تا سه سال و نیم آینده به اتمام خواهد رسید و بعد از 6 ماه تست آزمایشی نهایتا تا 6 سال دیگر برای شهروندان در دسترس خواهد بود.

وی پیش بینی کرد 8 درصد سفرهای درون شهری کرمانشاه با منوریل انجام شود.

وی با اشاره به اینکه عدم تخصیص اعتبار کافی و به موقع عمده ترین مشکل پروژه منوریل کرمانشاه است اظهار داشت: عدم امکان جابه جایی ارز برای خریدهای خارجی، عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی برای تجهیز ناوگان، عدم تعیین تکلیف نشدن قطعه شمالی طرح به دلیل اختلاف با میراث فرهنگی و تعیین تکلیف نشدن قطعه جنوبی پروژه از دیگر مشکلات بر سر راه منوریل کرمانشاه است.

وی در پایان تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال 90، حدود 2 میلیارد دلار برای پروژه های قطار شهری کشور در نظر گرفته شده که 100 میلیون دلار آن به کرمانشاه اختصاص یافته است.