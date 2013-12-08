250 هزار وسیله نقلیه در ایام تعطیل از اتوبان کرج عبور می کند

سیدطاهر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: حجم تردد خودروها از اتوبان تهران – کرج مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس آمارهای به دست آمده روزانه 180 هزار وسیله نقلیه از استان البرز عبور می کند.

وی افزود: این حجم از ترددها در ایام تعطیل روزانه به 250 هزار وسیله نقلیه می رسد.

طاهری عنوان کرد: در حال حاضر 3 درصد از راه های کشور متعلق به استان البرز است و 18 درصد ترافیک نیز بر دوش این استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه به صورت مرتب شورای ترافیک استان تشکیل می شود، تأکید کرد: ترافیک سرمایه های ملی را به هدر می دهد از این با برنامه جامع در مدیریت ترافیک اجازه نمی دهیم سرمایه های ملی هدر برود.