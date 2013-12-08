توسعه ورزش مناطق محروم نیازمند تعامل سازنده مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين نژادفلاح بعدازظهر یکشنبه در جمع روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای بهارستان و رباط کریم و نیز معاونین اداره کل در محل اداره ورزش و جوانان بهارستان، به تعامل سازنده با مسئولین اجرایی و نظارتی در راستای رشد و توسعه ورزش منطقه تاکید کرد و اظهار داشت: ایجاد تعامل سازنده یکی از سیاستهای کلان اداره کل است که در این زمینه رئوسای ادارات باید به این امر مهم توجه ویژه ای داشته باشند.

این مسئول، تعامل سازنده را در امر ورزش مناطق محروم بویژه در بهارستان مهم خواند و افزود: با ایجاد تعامل سازنده است که می توان در خصوص هموار کردن مسیر رشد و شکوفایی ورزش منطقه گام عملی برداریم.

وی همچنین بر بسترسازی مناسب برای ورود بخش خصوصی به حوزه ورزش تاکید و اضافه کرد: در ادارات ورزش و جوانان باید به روی بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری باز باشد تا از این مسیر نیز بتوان زمینه رشد و شکوفایی ورزش در منطقه را فراهم آورد.

نژاد فلاح در ادامه سخنان خود خطاب به پرسنل اداره ورزش و جوانان افزود: متاسفانه شاهد یکسری بداخلاقی های اداری در روند بروکراسی اداری ورزش و جوانان شهرستان هستیم که اینگونه مسائل می تواند اصل فعالیتها را به چالش بکشد.

هشدار به افراد وابسته به جریانات سیاسی

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ضمن هشدار به برخی افراد وابسته به جریانات سیاسی اعلام کرد: برای ما تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست که فردی شاغل در اداره ورزش به جریانات سیاسی ورود پیدا کند چون در صورت مشاهده، برخورد قانونی و قاطعی صورت خواهد گرفت.

این مسئول ضمن تقدير از تلاش های بی وقفه هیئات ورزشی بهارستان اظهار داشت: هیئات ورزشی می توانند در زمینه های مختلف به عنوان بازوان پرتوان اداره ورزش و جوانان تعامل و مشارکت لازم را در حوزه های مختلف داشته باشند.

نژادفلاح با اشاره به وضعیت سرانه های ورزشی استان و شهرستان گفت: با توجه به جمعیت موجود شهرستانهای استان بویژه شهرستان بهارستان که از کمترین سرانه های ورزشی برخوردار است، می طلبد که همه به میدان بیایند تا برخی کاستی ها در این مسیر جبران شود.

وی، یکی از سیاستهای کلان استان را ایجاد زمینه مشارکت و تعامل و همراهی مسئولان اعلام کرد و یادآور شد و افزود: امید می رود بتوانیم با ایجاد تعامل سازنده برخی از کاستی ها را در امر ورزش و جوانان شهرستانها را رفع کنیم.

سرانه های ورزشی بهارستان با جمعیت موجود همخوانی ندارد

در ادامه این نشست رئیس ورزش و جوانان شهرستان بهارستان به بخشی از اهداف و دیدگاه های کلی این اداره اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تعاملات سازنده ای که این اداره با تمامی مسئولان اجرایی و نظارتی شهرستان دارد، پیش بینی می شود که با ادامه این روند شاهد یکسری تحولات چشمگیر در حوزه مسائل ورزش خواهیم بود.

ذبیح الله اردویی با اشاره به پتانسیل های ویژه ورزشی شهرستان بهارستان اظهار داشت: متاسفانه با وجود پتانسیلهای ویژه ای که در بهارستان وجود دارد، سرانه های ورزشی این شهرستان با جمعیت موجود منطقه همخوانی ندارد.

وی افزایش سرانه های ورزشی بهارستان را در گرو تعامل و همدلی مسئولین شهرستانی و استانی دانست و اضافه کرد: خوشبختانه با تعامل و همراهی مسئولان شاهد یک روند مطلوبی در حوزه ورزش هستیم.

این مسئول در ادامه با تشریح فعالیت هیئات های ورزشی در این منطقه اعلام کرد: رشته های ورزشی مختلفی در شهرستان بهارستان فعال هستند که خوشبختانه با کمترین امکانات بیسترین توفیقات در رشته وزشی های خاص خود داشته اند.

رئیس ورزش و جوانان بهارستان همچنین خواستار نگاه ویژه مسئولان استانی به این شهرستان شد.