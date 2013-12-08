کتابخوانی نیازمند مشارکت همگانی است/ بهره برداری از 38 باب ایستگاه مطالعه در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله شمقدری عصر یکشنبه در جمع اعضای انجمن کتابخانه های عمومی و نهضت مطالعه مفید قوچان اظهار کرد: مدیران با نگاه سرمایه گذاری فرهنگی به هزینه های ساخت کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی بنگرند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی تصریح کرد: امروز موضوع کتاب و کتابخوانی نیازمند توجه و مشارکت همگانی است.

شمقدری تاکید کرد باید مدیران در تاسیس کتابخانه های تخصصی در ادارات، نهادها و دستگاهها برای مراجعه و استفاده پژوهشگران پیشگام باشند و نگاه سرمایه گذاری فرهنگی به ساخت کتابخانه ها و ترویج فرهنگ مطالعه داشته باشند.

وی گفت: بهره مندی حداکثری از ظرفیت ائمه جماعات و امام جمعه شهرستانها می تواند به عنوان تاثیر گزارترین رسانه در شهرستانهای استان برای توسعه و ترویج کتابخانه ها باشد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی افزود: امروز مردم ما به اندازه ای اقبال به کتاب دارند، که پس از بهره بردای 38 باب ایستگاه مطالعه در استان 275 هزار جلد کتاب جهت مطالعه به امانت می رود.

شمقدری افزود: اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی این آمادگی را دارد که در انعقاد تفاهم نامه با مسئولین ادارات و دستگاههای اجرایی به منظور ترویج فرهنگ مطالعه مفید بسته های مطالعه موضوع محور و مخاطب محور ارائه دهد.

در پایان مجتبی علوی مقدم، مدیر کل دفتر شهری وامور شورا استانداری خراسان رضوی ضمن اعلام آمادگی در جهت رسیدگی به امور کتابخانه عمومی توسط شهرداری ها اظهار کرد: عدم پرداخت به موقع نیم درصد درآمد شهرداریها به کتابخانه های عمومی استان در ارزیابی سالانه شهرداران استان تاثیر مستقیم خواهد داشت.