دو هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان بروجرد توزیع شد

رضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون میزان سه هزار و 45 تن کود اوره و 700 تن کود فسفاته به شهرستان بروجرد وارد شده است.

وی تصریح کرد: از این میزان تا کنون در مجموع دو هزار و 950 تن میان کشاورزان شهرستان توزیع شده و 800 تن موجودی فعلی انبارها بوده که در حال توزیع است.

امینی یادآور شد: اطلاع رسانی کافی از طریق مراکز جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص موجودی کود شیمیایی صورت گرفته و زارعین برای دریافت کود می توانند مراجع کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد عنوان کرد: توصیه می شود کشاورزان از خریداری کودهای فاقد تاییدیه از موسسه آب و خاک که خارج از شبکه توسط برخی از عوامل سودجو توزیع می شود خودداری کنند.

وی افزود: همچنین کشاورزان در صورت نیاز به کود می توانند به مراکز جهاد کشاورزی تابعه و شرکت های خدمات مشاوره مراجعه کنند.