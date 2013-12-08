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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۵۶

امینی:

دو هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان بروجرد توزیع شد

دو هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان بروجرد توزیع شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد از توزیع بیش از دو هزار تن انواع کود شیمیایی در بین کشاورزان این شهرستان خبر داد.

رضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون میزان سه هزار و 45 تن کود اوره و 700 تن کود فسفاته به شهرستان بروجرد وارد شده است.

وی تصریح کرد: از این میزان تا کنون در مجموع دو هزار و 950 تن میان کشاورزان شهرستان توزیع شده و 800 تن موجودی فعلی انبارها بوده که در حال توزیع است.

امینی یادآور شد: اطلاع رسانی کافی از طریق مراکز جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص موجودی کود شیمیایی صورت گرفته و زارعین برای دریافت کود می توانند مراجع کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد عنوان کرد: توصیه می شود کشاورزان از خریداری کودهای فاقد تاییدیه از موسسه آب و خاک که خارج از شبکه توسط برخی از عوامل سودجو توزیع می شود خودداری کنند.

وی افزود: همچنین کشاورزان در صورت نیاز به کود می توانند به مراکز جهاد کشاورزی تابعه و شرکت های خدمات مشاوره مراجعه کنند.

کد مطلب 2191486

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