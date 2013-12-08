افتتاح دوباره فرودگاهی 20 ساله/ عملکرد فرودگاه سهند مراغه قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان‌شرقی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه بهسازی سطوح پروازی فرودگاه سهند با تاکید بر اینکه لازمه حل مشکلات جامعه؛ توسعه و پیشرفت اقتصادی است، گفت: برای حل مشکلات مردم هیچ راهی جز توسعه و پیشرفت اقتصادی نداریم و در این راستا مسئولان اجرایی، نمایندگان و دولت از توسعه و گسترش خدمات فرودگاهی و شرکت های بخش خصوصی حمایت خواهند کرد.

اسماعیل جبارزاده با ارزیابی عملکرد فرودگاه سهند در عمر 20 ساله خود تصریح کرد: گرچه عملکرد 20 ساله فرودگاه سهند از زمان افتتاح آن تا کنون قابل قبول و مثبت نبوده اما با توجه به سرمایه گذاری مجدد و راه اندازی و تلاش و پیگیری های مداوم فودگاه دیگر نباید مسیر گذشته را پیموده و به سرنوشت پیشین خود دچار شده و تعطیل شود.

وی با اشاره بهسازی های انجام شده اظهار داشت: در عملیات صورت گرفته باند فرودگاه صلاح شد و امکان پرواز مجدد فراهم شده و در واقع از این پس این فرودگاه می‌تواند به عنوان پشتیبان فرودگاه تبریز عمل کند.

جبارزاده با تاکید بر اینکه جایگاه سوخت گیری فرودگاه سهند با همکاری شرکت فرودگاههای کشور احداث خواهد شد، افزود: استقبال مردم می‌تواند فرودگاه سهند را به فرودگاهی فعال تبدیل کند و نه تنها مردم یکی دو شهرستان بلکه منطقه شمالغرب کشور از این فرودگاه بهره‌مند شوند و با اجرای طرح توسعه فرودگاه سهند، مردم باید به درستی از آن استفاده کنند در صورت عدم استقبال مناسب از آن شرکت‌های هواپیمایی حاضر به سرمایه‌گذاری و برقراری پرواز در آن نخواهند بود.

وی لازمه حل مشکلات مردم را توسعه و پیشرفت اقتصادی دانست و اظهار داشت: تمام بخش‌های دولتی و خصوصی مطمئن باشند که هرجا بحث توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی باشد استانداری در کنار آنان خواهد بود.

گفتنی است، با افتتاح پروژه بهسازی سطوح پروازی فرودگاه سهند، امکان فرود هواپیمای فوکر 100 در این فرودگاه فراهم و پروازهای آن بعد از سه سال تعطیلی از سر گرفته شد.