میهمانی مسی های سونگون در خانه صنعت ساری

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم رقابت های فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فردا دوشنبه با انجام دو بازی پیگیری می شود و طی آن در یکی از بازی های گروه الف، تیم مس سونگون به دیدار تیم صنعت ساری خواهد رفت.

تیم مس سونگون که هفته گذشته با توقف خانگی برابر تیم پائین جدولی شهرداری دزفول به روند ناکامی های خود در لیگ دسته دوم باشگاه های کشور ادامه داد، فردا دیدار سختی در خانه تیم مدعی صنعت ساری خواهد داشت.

در دیدار هفته گذشته مسی ها که در ورزشگاه تختی تبریز به انجام رسید، این تیم نتوانست به نتیجه ای بهتر از تساوی دو بر دو دست پیدا کند. مس با این تساوی خانگی 9 امتیازی شد تا به خانه هفتم جدول سقوط کند.

تیم صنعت ساری، حریف تیم مس اما هفته گذشته یک پیروزی ارزشمند برابر ماشین سازی در تبریز کسب کرد. این تیم توانست در ورزشگاه تختی تبریز، با یک گل از سد سبزقباهای بحران زده عبور کرده و با دست پر به شمال بازگردد.

هم اکنون تیم صنعت ساری با 13 امتیاز و فقط با یک امتیاز کمتر نسبت به تیم های فولاد نوین اهواز و شهرداری جویبار در رده سوم گروه الف قرار دارد.

پیروزی تیم مس سونگون می تواند این تیم را در بهترین شرایط در پایان هفته نهم به رده پنجم جدول برساند. این در حالیست که بنا به ادعای مسئولان باشگاه مس سونگون، تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه در فصل جاری برای لیگ دسته یک بسته شده بود اما نتایجی که این تیم در هشت هفته گذشته به ثبت رسانده و حتی جایگاه این تیم در میانه جدول، هیچ نشانی از یک تیم دسته اولی حاضر در دسته دوم ندارد.

در آن سوی بازی فردا تیم صنعت ساری چنانچه موفق به نگه داشتن سه امتیاز بازی در خانه شود، حتی می تواند به صدر جدول گروه هم صعود کند. صنعت ساری تیمی است که برای لیگ دسته دوم بسته شده است.

دیدار تیم های صنعت ساری و مس سونگون از ساعت 14 فردا دوشنبه به میزبانی تیم صنعت برگزار می شود.