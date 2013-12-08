همزمان با رونمایی از کتاب "نزدیکتر"از"کمال شفیعی" تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر امروز با همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان در فرهنگسرای راه کربلا برگزار شد، جمعی از شاعران و هنرمندان کشور به شعرخوانی پرداختند.

مسئول انجمن ادبی یلدا در ابتدای مراسم با تشکر از مقام ادبی کمال شفیعی مشعوف گفت: این شاعر بزرگ حق بزرگی بر گردن تمام انجمن های ادبی سطح کشور دارد.

جواد چوبداری با بیان اینکه کمال شفیعی 20 سال گذشته انجمن ادبی یلدا را در شهرک فرهنگیان همدان بنیان گذاری کرده است، افزود: این انجمن در حال حاضر نیز فعال است و شاعران و هنرمندان بسیاری را تقدیم جامعه کرده است.

وی ادبیات را به عنوان فرآورده اجتماعی در خدمت جامعه دانست و اظهار کرد: عبور از کوران صداها و حوادث مختلف است که خلاقیت هنرمند را شکوفا می کند.

چوبدار در ادامه داستان "نشستن و برخاستن" را برای حاضرین بازگو کرد.

در ادامه مراسم مهرداد احمدی، مهدی طراوتی از شهرستان بهار،حجت یحیوی از شهرستان رزن، مهدی شادمانی روشن، جواد نوری، سید ایمان سید آقایی، کاظم سبزی، صادق عرشی،بهروز اقبالی از استان یزد، مرجان کوثر نژاد و معصومه صامت از شاعران و هنرمندان استان و کشور به شعرخوانی پرداختند.

علی سلیمانی شاعر هنرمند همدانی نیز در این مراسم ضمن تشکر از ارگان هایی که در برگزاری این برنامه همکاری کرده اند، گفت: اداراتی مانند حوزه هنری استان نیز باید در برگزاری این مراسم از شاعران حمایت میکردند اما متاسفانه کوچکترین همکاری از آن ها دیده نشد.

وی با بیان اینکه تجلیل از کمال شفیعی تجلیل از همه هنرمندان و شاعران است افزود: اگر شاعران و هنرمندان قدر هنر خود را بدانند نیازی به کار دستگاه هایی نیست که با فضای هنری و ادبی آشنایی ندارند.

وی اظهار کرد: کانون ادبی یلدا اولین و تنها مکانی است که شاعران این منطقه میتوانند فارغ از مشکلات نشست های ادبی برگزار کنند.

سلیمانی گفت: اعضای انجمن ادبی یلدا در نظر دارد تا نشست ادبی زبان مشترک را به صورت فصلی برگزار کند و در آن از شاعران و هنرمندان همدانی تجلیل شود.

کمال شفیعی مشعوف نیز در این مراسم به بیان خاطراتی از دوران مسئولیت خود در حوزه هنری استان همدان پرداخت و گفت: باید به انجمن های ادبی توجه بیشتری شود چرا که انجمن های ادبی چهره های هنری بسیاری را به جامعه معرفی کرده است.

وی با اشاره به سوگند خداوند در قرآن به "قلم" افزود: قلم تنها اسلحه ای است که خدا به انسان داده است تا به وسیله آن به اهداف متعالی خود برسد.

کمال شفیعی مشعوف متولد اسدآباد همدان است که هم اکنون سردبیر مجله سیمرغ و رئیس امور استان های آفرینش های ادبی حوزه هنری کشور است.

در پایان مراسم از کتاب "نزدیکتر" مجموعه غزل های عاشقانه نوشته علی سلیمانی شاعر همدانی رونمایی شد.