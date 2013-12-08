به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور، عصر امروز یکشنبه در دیدارِ فرستاده ویژه رییس جمهور چین، با تاکید بر همکاری‌های خوب دو کشور در مذاکرات هسته‌ای ژنو و با بیان اینکه ایران منتظر اجرای توافقات بعمل آمده است، گفت: فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح آمیز است و صلح آمیز خواهد ماند و ایران از حقوق هسته‌ای خود از جمله حق غنی سازی کوتاه نخواهد آمد.

وی رابطه دو کشور را رابطه‌ای وسیع و مستحکم خواند و با اشاره به تمایل طرفین به داشتن روابطی راهبردی، منطقه‌ای و بین المللی اظهار داشت: روابط دو کشور، روابطی استراتژیک است و ما هم مانند چین تمایل داریم این رابطه راهبردی، توسعه یافته و تعاملات دو کشور در ابعاد مختلف گسترش یابد.

یانگ جیه چی، فرستاده ویژه رییس جمهور چین نیز در این دیدار با ابلاغ سلام های گرم رییس جمهور کشورش، پیام وی را به اطلاع رییس جمهور کشورمان رساند.

عضو شورای عالی جمهوری خلق چین با اشاره به مذاکرات انجام شده در اجلاس پنج بعلاوه یک گفت: ایران از حقوق خود در این مذاکرات دفاع کرده و طرف غربی را شکست داد و این نتایجی است که با روی کار آمدن دولت جدید در ایران و از طریق درایت و تدبیر در مذاکرات حاصل شده است.

وی افزود: ما حق ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای از جمله حق غنی سازی اورانیوم را محترم می‌شماریم.

فرستاده ویژه رییس جمهور چین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری کشورمان اظهار داشت: با انتخاب جناب عالی، کشور ایران در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته و چین، ایران را دوستی صمیمی و شریکی خوب و راهبردی برای خود می داند.

وی افزود: پکن به دنبال تقویت و گسترش همکاریهای راهبردی، بین المللی و منطقه ای است و تمایل دارد با ایران در مسئله مبارزه با تروریسم و افراطی گری و همچنین کمک به حل و فصل صلح آمیز موضوع سوریه همکاری کند.

در این دیدار فرستاده ویژه رییس جمهور چین، آخرین تصمیمات کشورش را در خصوص ارتقاء سطح همکاری های اقتصادی و تعاملات دو طرفه به اطلاع روحانی رساند.