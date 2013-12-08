شهید ابراهیم انصاری از پیشگامان وحدت اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت حجت الاسلام و المسلمین شهید ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی کشورمان در لبنان، بعد از ظهر یکشنبه در پارسیان برگزار شد.

محمود اسدی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پارسیان در این مراسم، عنوان کرد: شهید انصاری، شهید عرصه فرهنگ ایران اسلامی است که در حادثه تلخ تروریستی، جان خود را در راه اعتلای فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) فدا کرد.

وی ادامه داد: شهید انصاری از مدیران و متولیان عرصه فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که نه تنها در عرصه داخلی بلکه در عرصه بین المللی نیز فعالیت های چشمگیری داشت.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پارسیان در ادامه تصریح کرد: شهید انصاری نه تنها یک شخصیت فرهنگی بلکه یک روحانی و مبارز بود که در ماه محرم و همزمان با ایام شهادت مظلومانه امام حسین(ع) و یاران پاکش، شهید شد.

وی شهید انصاری را یکی از پیشگامان وحدت اسلامی دانست که در راه تقریب بین‌مذاهب و ادیان، خدمتگزار امت اسلامی بود.

اسدی خاطرنشان کرد: شهید انصاری یک شخصیت فرهنگی به‌تمام معنا بود که رسالت خود را از میدان‌های فرهنگی مختلفی آغاز و مقام والای شهادت رسید.

این مراسم با حضور مردم و مسئولان شهرستان پارسیان برگزار شد.