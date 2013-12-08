14 مدیر جدید در استانداری خوزستان حکم گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی که هفته قبل مراسم معارفه پنج معاون جدید خود را برگزار کرده بود امروز با صدور احکامی 13 نفر از مدیران ادارات مختلف را منصوب کرد.



در این احکام قاسم سواری به عنوان مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری، غلامرضا وحدت به عنوان معاون نوسازی و تحول اداری، فریده مراد حسینی به عنوان معاون منابع انسانی، غلامرضا داودی نژاد به عنوان مدیر کل اداری مالی و فضل اله بهداد به عنوان معاون مدیر کل اداری مالی استانداری خوزستان منصوب شدند.



همچنین محسن سزاری به عنوان مدیر کل فناوری اطلاعات، حبیب اله فضل اله پور به عنوان مدیر کل امنیتی، سید مجید صالحی به عنوان معاون مدیر کل امنیتی، عباس دشتی نژاد به عنوان مدیر کل انتظامی و مرزی، عبدالرضا نوری به عنوان معاون مدیرکل انتظامی و مرزی، عبداله ساکیه به عنوان دبیر شتا، محمد حری به عنوان مدیر کل پدافند غیر عامل، حمید سیلاوی به عنوان مدیر کل اداره اتباع و امور مهاجرین خارجه و مهران رفیعی به عنوان معاون مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی از سوی مقتدایی منصوب و در استانداری خوزستان مشغول به کار شدند.

