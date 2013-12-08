امیدواری شاگردان پاشازاده به پیروزی در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، با انجام دو دیدار هفته نهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور عصر فردا دوشنبه پیگیری می شود که در یکی از بازی های گروه "ب" تیم شهرداری تبریز در زمین تیم پیام صنعت آمل مصاف خواهد داشت.

شهرداری تبریز که با امیدواری زیادی گام در رقابتهای فصل جاری گذاشته، در هشت هفته سپری شده علیرغن ارائه بازی های خوب نتوانسته به امتیازات زیادی دست پیدا کند.

این تیم تبریزی هفته گذشته نیز علیرغم ارائه بازی برتر برابر میهمان خود تیم کاسپین قزوین نتوانست به نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل برسد و در نهایت از این بازی خانگی یک امتیاز کسب کرد.

شاگردان مهدی پاشازاده با این حال برای ادامه فصل امید زیادی دارند و با وجود اینکه با تیم صدرنشین پیام وحدت مشهد فاصله هفت امتیازی دارند، اما با توجه به اینکه دو بازی نسبت به تیم های بالای جدولی کمتر انجام داده اند این امیدواری وجود دارد که با کسب شش امتیاز ممکن، آنها بتوانند به خانه های بالایی جدول برسند.

شهرداری تبریز پس از انجام بازی فردا در آمل، یک بازی عقب افتاده هم دارد که در صورت پیروزی در هر دو بازی، این تیم خوب تبریزی می تواند بار دیگر خود را به عنوان یک مدعی جدی صعود به لیگ دسته اول مطرح کند.

شهرداری با تساوی هفته قبل خود برابر تیم کاسپین قزوین، 10 امتیازی شد تا با ایستادن در رده هفتم گروه "ب"همچنان جزو شانس های صدرنشینی در ادامه فصل باشد.

در سوی مقابل اما تیم پیام صنعت آمل هفته گذشته این رقابتها را با شکست بیرون از خانه در زمین تیم میناب طیور هرمزگان سپری کرد. تیم پیام صنعت در این بازی نمایش چندان خوبی از خود ارائه نداد و با دو گل به میزبان فانوس به دست خود باخت. دیدار شهرداری تبریز با پیام صنعت آمل، مصاف دو تیم 10 امتیازی است که پیروزی هر کدام می تواند این تیم را به جمع بالانشینان اضافه کند.

شهرداری تبریز به دلیل تفاضل گل بهتر، بالاتر از سه تیم 10 امتیازی کارون خوزستان، پیام صنعت آمل و سپیدرود رشت ایستاده است.

دیدار تیم های پیام صنعت آمل و شهرداری تبریز از ساعت 14 فردا دوشنبه به میزبانی تیم پیام صنعت برگزار خواهد شد.

گفتنی است به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی و لغو پروازها، تیم شهرداری تبریز برای دیدار با تیم پیام صنعت با اتوبوس راهی آمل شد.

