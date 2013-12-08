لغو دیدار ماشین سازی تبریز در خانه فولاد نوین اهواز/ دیدار تمرینی با تیم امید در برنامه سبزقباها

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته نهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور قرار بود امروز تیم ماشین سازی در خانه تیم فولاد نوین اهواز به میدان برود که به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی این دیدار برگزار نشد.

با توجه به لغو دیدار ماشین سازان در اهواز، کادر فنی این تیم تصمیم به برگزاری یک دیدار تمرینی کرده و طی آن قرار است تیم بزرگسالان ماشین سازی در دیداری تمرینی به مصاف تیم امید ماشین سازی برود.

این دیدار از ساعت 15 فردا دوشنبه در زمین چمن کارخانه ماشین سازی تبریز برگزار خواهد شد. هدایت تیم امید ماشین سازی به عهده رسول محمدپور است.