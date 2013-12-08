وزیر نیرو فردا به مجلس می رود/ چیت چیان باید در مورد کارون توضیح دهد

عبدالله تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چندی قبل سئوالی از وزیر نیرو در خصوص علت ادامه طرح های انتقال آب از سرشاخه های کارون به فلات مرکزی در صحن علنی مطرح کردم که بعد از پیگیری های جدی، فردا دوشنبه وزیر نیرو برای ارائه توضیحات در خصوص این سئوال باید با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ملاقات و توضیحات خود را ارائه کند.



وی افزود: در صورتی که وی نتواند من و هیئت رئیسه را در جلسه دوشنبه قانع کند، این موضوع به کمیسیون انرژی عودت داده می شود و در صورتی که در کمیسیون هم به نتیجه نرسد وزیر نیرو باید در صحن علنی پاسخگوی کل نمایندگان باشد.



تمیمی عنوان کرد: انتقال آب از سرشاخه های کاورن به سایر نقاط کشور در حالی که زمین های کشاورزی خوزستان به علت نبود و کمبود آب در حال نابودی است خیانت بزرگی به مصالح کشور، نظام و مردم خوزستان است و معلوم نیست دلیل اصرار وزارت نیرو برای این انتقال چیست.



نماینده شادگان در مجلس ادامه داد: طرح انتقال آب کارون به فلات مرکزی هم اکنون به صرف هزینه های سرسام آور و میلیاردی در حال اجرا است که در حالیکه خود خوزستان که قطب تولید محصولات کشاورزی کشور به شمار می رود بیش از هر استانی به این آب نیاز دارد.



تمیمی تاکید کرد: باید معلوم شود هدف وزارت نیرو از اجرای طرح های انتقال آب از کارون که به عقیده همه کارشناسان مشکلات عدیده زیست محیطی به دنبال دارد، چیست؟ من به نمایندگی از سایر نمایندگان خوزستان به صورت جدی این موضوع را پیگیری کنم و اگر وزیر جواب قانع کننده ای برای این موضوع نداشت یا اینکه طرح های انتقال آب متوقف نشود باید منتظر واکنش جدی نمایندگان خوزستان در مجلس باشد.



وی همچنین با اشاره به وضع اسفناک آب شرب مردم شادگان اظهار کرد: تصفیه خانه آب دارخوین شادگان بعد از گذشت سه سال هنوز به بهره برداری نرسیده و مردم این شهرستان آب خام بودن تصفیه مصرف می کنند که این امر باعث وارد شده صدمات جبران ناپذیری به مردم این شهرستان شده است زیرا آبی که اکنون مصرف می کنند با استانداردهای معمولی بهداشت هم فاصله دارد.



نماینده شادگان عنوان کرد: واقعا این گونه برخوردها در وزارت نیرو عجیب و حیرت آور است. آنها در حالی بی پولی را عامل عدم بهره برداری از تصفیه خانه آب دارخوین عنوان می کنند و مردم را در معرض انواع آلودگی قرار داده اند که با هزینه های میلیاردی در حال ساخت چندین تونل برای انتقال آب کارون به استانهای اصفهان و مرکزی هستند.