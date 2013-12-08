18 میلیون زائر در کنگره عظیم اربعین حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدی عصر یکشنبه در نشست ساماندهی زوار اربعین حسینی در ایلام اظهار داشت: هر ساله یبش از 18 میلیون زائر اربعین حسینی از 66 کشور جهان در کنگره عظیم اربعین حضور می یابند که نقش جمهوری اسلامی ایران در این کنگره بابد بیش از این باشد.

وی با بیان این مطلب افزود: در این تلاش هایی شروع شده که نتایج آن را در اربعین حسینی امسال و سال آینده خواهیم دید.

این مسئول بیان داشت: با هماهنگی هایی که با سفارت عراق انجام گرفته تاکنون بیش از 400 هزار ویزا برای زوار ایرانی در ایام اربعین حسینی صادر شده است.

وی خاطر نشان کرد: این ویزاها 5 نفره و 10 نفره است که جهت تردد زوار ایرانی به عتبات عالیات صادر شده و این عزیزان می توانند در ایام اربعین حسینی در عتبات عالیات و کربلای معلی حضور یابند.

معاون بعثه مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت با بیان این که امام صادق فرمودند یکی از مشخصات مومن زیارت اربعین است، اظهار داشت: امسال مشتاقین زیارت اربعین امام حسین (ع) بسیار بیشتر از سال های گذشته خواهد بود و نیاز به مساعدت ها، هماهنگی ها ، برنامه ریزی ها و نظارت های مستمر دستگاه های اجرایی و خصوصا همکاری مردم در این زمینه دارد.

وی در خصوص ساماندهی زوار تصریح کرد: سهم ایران بری خدمات دهی به زوار 80 اتوبوس در روز بوده که سهم قابل قبولی است ولی قابل کفایت نیست که باید در این زمینه نیز اقدامات بیشتری صورت گیرد.

رشیدی با ابراز رضایت از اقدامات فرماندار مهران در خصوص استقبال از زوار عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی اضافه کرد: استفاده از هیئت های مذهبی ، خدمات دهی به زوار در خارج از پایانه مرزی بسیج دستگاه ها و ادارات دولتی و استفاده از مردم و بسیج کردن امکانات در این خصوص از اقدامات قابل توجه فرمانداری مهران بوده است.