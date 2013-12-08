محمدرضا اسفندياري به عنوان سرپرست موقت شهرداري گرگان انتخاب شد

حسين ربيعي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق افزود:تا هنگام تاييد حسين صادقلو شهردار منتخب شهر گرگان از سوي وزارت كشور، محمدرضا اسفندياري به عنوان سرپرست شهرداري گرگان انتخاب شد.

وي ادامه داد: نامه اي به شماره 107584 از وزارت كشور به هيات دولت جهت تعيين تكليف حكم شهردار گرگان صبح امروز ارسال شده است.

ربيعي ضمن ابراز اميدواري در ارسال اين نامه به هيات دولت گفت: با توجه به پيگيري هاي انجام شده تا هفته آينده از وزارت كشور براي حكم شهردارگرگان پاسخ داده خواهد شد.

گفتني است محمدرضا اسفندياري مديرعامل سازمان آتش نشاني گرگان بوده و پيش از اين علاوه بر این که 2 بار سابقه سرپرست شهرداري گرگان را در رزومه كاري خود داشته شهردار شهرستان های استان نیز بوده است.

اسفندیاری با 9 رای موافق اعضای شورای شهر و 3 رای مخالفت بدون حضور علی کلاتی عضو دیگر شورای شهر بعنوان سرپرست معرفی شد.